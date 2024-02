Poseł PiS oburzona słowami Hołowni. "Całkowicie bezpodstawne pomówienia"

Na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że w stosunku do siedmiorga posłów Prawa i Sprawiedliwości zostaną wyciągnięte konsekwencje w związku z wydarzeniami przed ostatnim posiedzeniem Sejmu. 7 lutego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do budynku parlamentu. Doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Po kilkunastu minutach byli szefowie CBA i MSWiA opuścili teren Sejmu.

– Identyfikacja uczestników tych zdarzeń nie pozostawia w mojej ocenie żadnych wątpliwości. Straż Marszałkowska wskazała posłów PiS, którzy w ewidentny sposób (...) szarpali strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali – oświadczył marszałek Hołownia.

Sójka: Oczekuję natychmiastowego sprostowania

Była minister zdrowia, poseł PiS Katarzyna Sójka stanowczo zaprzecza zarzutom pod swoim adresem. "Panie Marszałku @szymon_holownia, oczekuję natychmiastowego publicznego sprostowania zarówno osobistego jak i w każdym z mediów, które powieliło Pana całkowicie bezpodstawne pomówienia. Oczekuję dziś pilnie Pańskiego osobistego sprostowania albo przedstawienia dowodów na to, że szarpałam, popychałam lub jak Pan powiedział podduszałam Straż Marszałkowską" – napisała na platformie X polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Jednocześnie informuję, że w stosunku do mediów rozpowszechniających pomówienia za Marszałkiem Hołownią, będę kierowała na drogę sądową sprawę o zniesławienie" – dodała.

"Zawsze ze staranną gorliwością podkreśla Pan swoją wiarygodność, uczciwość i prawość, a zatem czekam na Pana natychmiastową reakcję" – zwróciła się do Szymona Hołowni poseł PiS Katarzyna Sójka.

twitter

Jest decyzja prezydium Sejmu

Zgodnie z wnioskiem marszałka Szymona Hołowni prezydium Sejmu zdecydowało we wtorek o ukaraniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

– Siedmioro posłów PiS (...) zostało ukaranych odebraniem diety poselskiej na okres trzech miesięcy – poinformowała wicemarszałek Monika Wielichowska. Decyzja prezydium Sejmu oznacza, że każdy z ukaranych deputowanych straci 12 tys. zł brutto. Prezydium oczekuje teraz na ewentualne odwołania. Ukarani posłowie klubu parlamentarnego PiS to: Edward Siarka, Jan Dziedziczak, Antoni Macierewicz, Jacek Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek i Katarzyna Sójka.

Czytaj też:

Była posłanka PiS bierze mandat po Kamińskim. Czarnek: Wstyd, pani PawłowskaCzytaj też:

Pawłowska przyjęła mandat po Kamińskim. Jednoznaczna reakcja PiS