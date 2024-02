Wassermann zapytana o Kaczyńskiego: Przestańcie zaklinać rzeczywistość

Po utracie władzy przez Zjednoczoną Prawicę zaczęły pojawiać się zarzuty, że Jarosław Kaczyński traci słuch społeczny i nie potrafi poprowadzić formacji do zwycięstwa. Najgłośniej odbił się tekst prof. Andrzeja Nowaka, który wprost domagał się rezygnacji Kaczyńskiego z funkcji prezesa PiS.

Jednak również sam Jarosław Kaczyński zapowiedział rezygnację z funkcji prezesa w 2025 roku. Jak przyjęto tę informację w PiS? – Jak to w PiS. Z jednej strony niby nikt nie wierzy w to, że prezes odejdzie, z drugiej ruszyła już wojna o schedę – wskazuje wyraźnie rozbawiony jeden z posłów PiS. Jak podkreśla w rozmowie z Interią, "w partii tak buzuje, że na dziś wszystko jest możliwe". – Łącznie z tym, że PiS nie dotrwa w obecnym kształcie do tego nieszczęsnego 2025 roku – dodaje "już całkiem poważnie".

Wassermann zapytana o Kaczyńskiego

O sytuację w PiS i postać prezesa partii została zapytana Małgorzata Wassermann w rozmowie z Radiem Zet. Polityk podkreśliła, że Jarosław Kaczyński jest doskonałym liderem.

– Prezes Kaczyński jest w świetnej formie, miałam okazję w niedzielę siedzieć z nim dość długo i prowadzić z innymi osobami bardzo miłą rozmowę. Umysł jak brzytwa, fantastyczne poczucie humoru, rewelacyjna forma. Naprawdę, przestańcie państwo zaklinać rzeczywistość – mówiła Wassermann.

Polityk została też zapytana o słowa Kaczyńskiego, który w kontekście ministra Wojciechowskiego stwierdził, że PiS ma nauczkę i w przyszłości musi wystrzegać się osób wywodzących się z PSL.

– Współpracuję z różnymi osobami. Jeżeli jest sprawa dotycząca mojego miasta, to mogę współpracować z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – odparła.



CBOS: Przewaga KO

Kilka dni temu ukazał się jeszcze sondaż badający poparcie dla partii politycznych. Według CBOS Koalicja składająca się z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych cieszy się poparciem 29 proc. badanych. Wynik ten nie zmienił się w stosunku do poprzedniego pomiaru tej pracowni.

Bez zmian pozostaje także poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które uplasowało się na drugim miejscu w sondażu z wynikiem 24 proc.

Ostatnie miejsce na podium należy do Trzeciej Drogi. Pozostałe miejsca zajęły Konfederacja oraz Lewica.

