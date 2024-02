"Unijny podnóżek". Warchoł: Tusk sprzedaje suwerenność Polski

"Mamy praworządność. Mamy 600 miliardów. Przed nami kolejny wielki cywilizacyjny skok!" – napisał premier Donald Tusk.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ogłosiła w Warszawie, że pieniądze z KPO dla Polski zostaną odblokowane. Premier Donald Tusk powiedział, że to około 600 mld zł. – Jesteśmy pod wrażeniem wysiłku Polaków w kierunku odtworzenia praworządności, jako kręgosłupa społeczeństwa – powiedziała von der Leyen po spotkaniu z Tuskiem oraz premierem Belgii Alexandrem De Croo, które odbyło się w piątek w Warszawie.

Przewodnicząca KE ogłosiła, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie środków europejskich obecnie zablokowanych dla Polski. – Uwolnią do 137 mld euro – poinformowała von der Leyen. Pieniądze będą pochodzić z funduszu Next Generation i funduszu spójności.

W sumie w ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Warchoł: Przestrzegaliśmy przed takim scenariuszem

Zdaniem posła Marcina Warchoła z Suwerennej Polski, wypłata środków z KPO wiąże się z utratą przez nasz kraj suwerenności. Winą obarcza on premiera Tuska.

"Unijny podnóżek Donald Tusk sprzedaje suwerenność Polski i bezpieczeństwo Polaków za 600 mld zł. W zamian dostaniemy nielegalnych emigrantów, odbiorą nam samochody i ogrzewanie w domach. A w horrendalnych unijnych podatkach oddamy te pieniądze i to po wielokroć. Unia ma stać się jednym państwem zarządzanym przez Niemców, do spółki z Francuzami, w którym prawa oni ustalają, a wyroki TSUE uzgadniają na polowaniach. Przed takim scenariuszem przestrzegał Zbigniew Ziobro i Suwerenna Polska ale polityka ustępstw zwycięża. Skutki widzimy" – wskazuje Warchoł we wpisie na portalu X.

