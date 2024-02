Wiceszef MSZ: Nikt dziś nie bierze pod uwagę wysyłania polskich wojsk na Ukrainę

Po wypowiedzi prezydenta Macrona ewentualnym wysłaniu wojsk na Ukrainę ze stolic państw europejskich popłynęły jasne oświadczenia.

Większość rządów nie zamierza wikłać swoich krajów w wojnę

Komunikaty sprowadzały się do tego, żeby pomagać stronie ukraińskiej, ale nie dołączać do wojny. Również Stany Zjednoczone wydały komunikat, w którym informują, że nie wyślą swoich żołnierzy na front. Opcję włączenia się do wojny przez NATO – paktu przypomnijmy defensywnego – wykluczył szef Sojuszu Jens Stoltenberg.

Nie wiadomo na razie jakie stanowisko prezentowały podczas spotkania w Paryżu polskie władze. Prezydent Duda powiedział po rozmowach, że "zdania są różne" i "absolutnie nie ma" decyzji o wystawieniu polskich żołnierzy, a premier Tusk zapewnił, że "Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy". Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk oświadczył, że w Polsce nie ma pomysłu, ani projektu, żeby posłać polskich żołnierzy na Ukrainę.

Wiceszef MSZ komentuje słowa Macrona

W środę Bogdan Zalewki zapytał o tę kwestię wiceministra obrony narodowej, polityka Lewicy, Andrzeja Szejnę. Ten również jasno i wyraźnie zapewnił, że władze nie zamierzają wystawiać Polski do wojny.

– Tę wypowiedź zrozumiałem dosłownie. To jednak dzisiaj, w obecnych warunkach wypowiedź na wyrost – powiedział wiceminister. – Ewolucja myślenia prezydenta Francji na temat Rosji poszła w bardzo dobrym kierunku. To, co prezydent Francji mówił dwa lata temu, musiało ulec zmianie w obecnej rzeczywistości, która dynamicznie się zmienia – zaznaczył.

Szejna ocenił, że władze państw zachodniej Europy dopiero po pewnym czasie dostrzegły zjawiska i mechanizmy, które działały w Rosji, a które znali Polacy.

– Dla nas pewne wnioski dotyczące Rosji są oczywiste. Zagrożenie ze strony Rosji przez wieki było nie tylko realne, ale też zmaterializowane. Takich doświadczeń Francja, Hiszpania i wiele krajów Unii Europejskiej nie posiada. Dzisiaj stawiamy na pomoc zbrojną dla Ukrainy. Musimy wywiązać się z naszych zobowiązań – powiedział, nawiązując do obiecanego Kijowowi miliona pocisków.

Jego zdaniem słowa Macrona nie zostały do końca dobrze zrozumiane. – Gdy Emanuel Macron mówi o wysłaniu oddziałów na Ukrainę, chodzi o oddziały wspierające, konsultujące, ćwiczące, o sanitariuszy w ramach pomocy humanitarnej – powiedział Szejna.

