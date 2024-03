"Już nie mogę milczeć". W "nowej" TVP narasta frustracja

Po przejęciu przez nowe władze, media publiczne mierzą się z problemami finansowymi. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, co odłożyło w czasie szansę na otrzymanie rekompensaty. Z kolei Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie uznając nowego kierownictwa, poinformowała, że środki z abonamentu trafią do depozytu sądowego.

W połowie lutego, w rozmowie z portalem Wirtualne Media szef sejmowej komisji kultury Bogdan Zdrojewski przekazał, że rząd pracuje nad projektem ustawy o nowym sposobie finansowania mediów publicznych. Zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2025 rok.

W sprawie wypowiedział się również Bogdan Wiśniewski, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w TVP.

– Kondycja finansowa spółki jest trudna. Z jednej strony problem dotyczący finansowania, czyli wpływów z abonamentu oraz z rekompensaty z tytułu zwolnienia z jego płacenia, a do tego nadal ograniczona produkcja programów – powiedział.

Fatalna sytuacja wewnątrz spółki

O tym, jak fatalna atmosfera panuje w zespole TVP poinformował Janusz Daszczyński, były prezes Telewizji Publicznej. Jak napisał w swoim poście na Facebooku, "nie może dłużej milczeć", tym bardziej, że "wczoraj zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Ludzi Mediów WORONICZA 17". Daszczyński jest jego członkiem.

W dalszej części swojego wpisu zamieścił "głos z dziś z wewnątrz TVP". Autor tej opinii opisuje warunki, w jakich pracują zatrudnione przez telewizję osoby.

"Witaliśmy zmianę władzy w firmie z radością i nadzieją. Dziś większość z nas traci zaufanie do nowego kierownictwa. Zwalniają nas jak popadło, o niczym nie informują, przestają płacić faktury, traktują nas przedmiotowo. Nie wiem ile osób myśli podobnie, ale nie jest to chyba opinia odosobniona. Wygląda na to, że koalicji wystarczy to, że skończyło się szczucie z anten. Reszta, czyli co i ile przetrwa z firmy w obecnym kształcie, jest bez znaczenia" – czytamy.

