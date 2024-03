Leszczyna odpowiada na ultimatum Trzeciej Drogi. "Nie trzeba nas poganiać"

– Kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. Stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno – powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia na konwencji programowej Trzeciej Drogi w sobotę.

– Zwracam się do przedsiębiorców. Wiem, że wielu z was nam zaufało. Wypełnimy swoje obietnice. Mówię jasno: zmienimy zasady pobierania składki zdrowotnej. To deklaracja bezwzględna. Nie podlega żadnej dyskusji. Tylko Trzecia Droga to dowiezie – wskazał z kolei wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i samozatrudnionych to jedna z obietnic kampanijnych Donalda Tuska.

Na deklarację liderów Trzeciej Drogi zareagowała Izabela Leszczyna, szefowa resortu zdrowia Zapewniła, że w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami tej składki. "Zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową. Nie trzeba nas poganiać ani wprowadzać ludzi w błąd nieprawdziwymi spekulacjami. Rząd #PDT dotrzymuje obietnic" – napisała minister.

Rząd wycofuje się z kolejnej obietnicy. Przedsiębiorcy apelują do Tuska

Ministerstwo zdrowia razem z resortem finansów pracują nad zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika jednak, że nowe przepisy nie wejdą w życie w tym roku.

W kampanii parlamentarnej obecna władza obiecywała powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Zapowiadano koniec składki od sprzedaży środków trwałych, czego domagają się przedsiębiorcy.

"Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych" – głosił 34. punkt na słynnej liście "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów".

Również w umowie koalicyjnej między KO, PSL, Polską 2050 i Lewicą pojawił się taki zapis. "Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej" – czytamy.

Jak jednak donosił portal Interia, wykluczony jest prosty powrót do składki zdrowotnej sprzed 2022 r., ponieważ zbyt mocno uszczupliłoby to wpływy z tej danin.

