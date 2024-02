Rząd rozważa zmiany w składce zdrowotnej, ale pozostanie "w logice Polskiego Ładu"

Ministerstwo zdrowia razem z resortem finansów pracują nad zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika jednak, że nowe przepisy nie wejdą w życie w tym roku.

Portal Interia przypomina, że w kampanii parlamentarnej obecna władza obiecywała powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Zapowiadano koniec składki od sprzedaży środków trwałych, czego domagają się przedsiębiorcy.

Dwa warianty w grze

"Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia wynika jednak, że wykluczony jest prosty powrót do składki zdrowotnej sprzed 2022 r., ponieważ zbyt mocno uszczupliłoby to wpływy z tej daniny. Brane pod uwagę są dwie opcje zmian. Pierwszą z nich jest wprowadzenie systemu wzorowanego na obecnej składce płaconej przez podatników na ryczałcie, od przychodów ewidencjonowanych, gdzie podstawa wymiaru jest kwotowa, z trzema progami uzależnionymi od rocznego przychodu. Druga opcja to tzw. system mieszany, w ramach którego osoba prowadząca działalność gospodarczą miałaby do wyboru składkę ryczałtowo-progową, lub składkę ustalaną proporcjonalnie w relacji do dochodu, który byłby całkowicie tożsamy z dochodem w rozumieniu przepisów podatkowych" – opisuje Interia.

– System quasi ryczałtowy byłby szczególnie korzystny dla wysoko dochodowych działalności gospodarczych, ponieważ on ma trzy progi i ustala maksymalną podstawę wymiaru na poziomie 180 proc. średniego wynagrodzenia. Obecnie nie ma maksymalnego pułapu dla działalności rozliczających się w innych systemach niż ryczałt. Jednak tu otwarte jest pytanie, w jaki sposób przeniesiony byłby system ryczałtowy składki na inne formy rozliczania czyli skalę podatkową i podatek liniowy. Czy podstawą byłby tak jak u ryczałtowców przychód, czy jednak dochód. Ma to zasadnicze znaczenie – komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Analizowane przez rząd warianty byłby trochę korzystniejsze dla przedsiębiorców niż obecny system, ale cały czas w logice tego, co zostało wprowadzone w Polskim Ładzie – dodaje.

W czwartek o możliwych zmianach dyskutowano podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. przedsiębiorczości.

