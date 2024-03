Dawniej i dziś

Już dziś (piątek 8 marca godz. 20.35) na antenie "Jedynki" premiera sześcioodcinkowego serialu pt. "Będziemy mieszkać razem", silnie odnoszącego się do teraźniejszości. W następstwie najazdu Rosji na Ukrainę do Polski napłynęła fala uchodźców liczona w milionach. Bardzo wielu znalazło przystań między Tatrami a Bałtykiem, co częstokroć skutkowało nieoczekiwanymi konsekwencjami.