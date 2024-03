Zełenski opowiedział, ile razy Rosjanie próbowali go zabić

Na pytanie, ile razy Putin próbował go zabić, Zełenski odpowiedział: "Mówią, że prób było więcej niż dziesięć. Tak mówią służby specjalne i wywiad. Dlatego szczerze mówiąc, nie zwracałem uwagi na liczby".

– Na Ukrainie wszyscy nasi ludzie, wojsko, które jest na froncie, każdego dnia ryzykują życie. Cywile, którzy otrzymują takie ciosy jak ostatnio w Odessie, ryzykują także w spokojnej Odessie. Jestem prezydentem mojego kraju, więc ja też podejmuję ryzyko i jasne jest, dlaczego. Powinienem doświadczać takich samych warunków jak każdy Ukrainiec – powiedział Zełenski w wywiadzie dla programu Cinque minuti włoskiej telewizji Rai 1.

Bezpieczeństwo Zełenskiego

Pod koniec ubiegłego roku doszło do otrucia żony Kyrylo Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu. Gdyby udało się potwierdzić, że to Rosja stoi za otruciem Marianny Budanowej, oznaczałoby to, że agenci kremlowscy działają bliżej wewnętrznych kręgów ukraińskiego rządu, niż dotychczas sądzono.

W swoim artykule dotyczącym bezpieczeństwa najważniejszych osób na Ukrainie "The New York Times” cytował byłego zastępcę szefa wywiadu wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wiktora Jaguna, który powiedział, że "zanim będziemy mogli ocenić sprawę, potrzebujemy więcej informacji”. Według niego jest mało prawdopodobne, aby Rosja miała na Ukrainie agentów, którzy mogliby zbliżyć się do Budanowej lub jej męża.

– Ona [Rosja – przyp. red.] po prostu nie ma na terytorium Ukrainy niezbędnych środków, które mogłyby posłużyć do otrucia kogokolwiek – powiedział w rozmowie z amerykańskim dziennikiem.

Jednocześnie Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Daniłow stwierdził wcześniej, że Rosja aktywizuje uśpionych agentów i intensyfikowała działania na rzecz destabilizacji władz w Kijowie.

