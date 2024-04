"Tusk nas nie zabije, lecz wzmocni". PiS zmienia strategię?

W ubiegłym tygodniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) wraz z prokuratorami prowadziła przeszukania w różnych miejscach na terytorium Polski. Służby weszły m.in. do domów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz pokoju w hotelu sejmowym, który zajmuje były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Funkcjonariusze ABW wtargnęli także do mieszkań posłów Dariusza Mateckiego oraz Marcina Romanowskiego. Politycy Suwerennej Polski nie są o nic oskarżeni, nie postawiono im żadnych zarzutów, posiadają immunitety poselskie.

Działania służb miały związek ze śledztwem dotyczącym wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że przy wydatkowaniu środków z Funduszu doszło do nieprawidłowości.

"Nie ma żadnej histerii"

Jak wskazał w środę Onet.pl, atmosfera w Prawie i Sprawiedliwości jest obecnie dużo lepsza, niż wynikało z niektórych doniesień medialnych. "W centrali partyjnej nie ma żadnej histerii, która miałaby, jak w przypadku styczniowego aresztowania byłych ministrów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, wywołać fale ulicznych protestów oraz radykalizacji przekazu" – relacjonuje portal.

PiS nie zamierza dać się wciągnąć w "pułapkę Tuska", co mogłoby negatywnie odbić się na notowaniach partii i wynikach w wyborach samorządowych, a także skutkować podziałami w obozie Zjednoczonej Prawicy. – Potrzebowaliśmy jako cały obóz ponownie takiej terapii wstrząsowej. Szybko zapomnieliśmy, w jaki sposób nowa władza, łamiąc ustawy i konstytucję, przejmowała TVP, prokuraturę i wsadzała do więzień naszych posłów. Teraz weszli do domów naszych polityków, łamiąc prawo i chcąc w ten sposób tuż przed wyborami samorządowymi wpłynąć na ich wynik – powiedział w rozmowie z Onetem polityk PiS ze ścisłego kierownictwa partii. – Tusk nas nie zabije, lecz wzmocni – dodał.

Kaczyński ponownie stanie przed komisją ds. Pegsusa. Wezwą też Ziobrę

Zjednoczona Prawica się rozpadnie? Polacy zabrali głos