Niemiecki dziennik: Przez długi czas nie do pomyślenia. Teraz doświadcza tego Polska

"Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze o rosyjskich rakietach, które w ciągu ostatnich miesięcy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jeszcze do niedawna było to nie do pomyślenia.

Autor artykułu Gerhard Gnauck przypomniał, że w ciągu ostatnich 16 miesięcy polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie rakiety. Dziennikarz stawia pytanie o to, dlaczego nie zostały zestrzelone. "Europa ma nowy problem. Przez długi czas wydawało się nie do pomyślenia, że nad krajami NATO i UE mogą lecieć rakiety. Teraz doświadcza tego Polska" – czytamy w artykule. Zestrzelić czy nie? Gnauck zwrócił się z pytaniem o to, jak reagować w przypadku pojawienia się rosyjskiej rakiety na polskim niebie do pułkownika Sebastiana Kaczmarzyka. Wojskowy wskazuje, że w niektórych przypadkach lepiej pozwolić pociskowi lecieć dalej niż podejmować działania. Rakieta to z reguły kilka ton metalu, który niesie ze sobą 400 kilogramów materiałów wybuchowych. Jej zniszczenie możliwe jest tylko w przypadku innej rakiety. Trzeba jednak pamiętać, że unieszkodliwiając pocisk można narazić cywilów na niebezpieczeństwo ze strony spadających odłamków. – Nie możemy po prostu zadeklarować: zestrzelimy następny pocisk albo nie. Każdy przypadek musi być rozstrzygany indywidualnie. Spędzamy całe życie, przygotowując się na takie przypadki, a potem musimy podjąć decyzję w ciągu minut lub sekund – powiedział Kaczmarzyk. Rosyjska rakieta nad Polską Ostatni przypadek pojawienia się rosyjskiej rakiety nad Polską miał miejsce w marcu tego roku. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że 24 marca o godz. 04:23 rosyjska rakieta przeleciała nad terytorium Polski. "Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne" – mogliśmy przeczytać w komunikacie. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski wyjaśnił na konferencji prasowej, że rakieta poruszała się z prędkością 800 kilometrów na godzinę i na wysokości 400 metrów. Jak podkreślił, nie było decyzji o zestrzeleniu pocisku, ponieważ wojsko wiedziało, jaka jest trajektoria jego lotu. Czytaj też:

