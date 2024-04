Sikora o pracy w TVP. "Ponoszę konsekwencje"

Sikora był związany z TVP od 2016 r. Po przejęciu stacji przez ludzi Bartłomieja Sienkiewicz, podobnie jak wielu innych dziennikarzy i prezenterów, stracił posadę. Aleksander Sikora był jednym z prowadzących poranny program "Pytanie na Śniadanie". Był angażowany także w projekty związane z muzyką. Z dniem 31 marca 2024 r. Telewizja Polska rozwiązała z nim umowę o współpracę.

– Nie zdawałem sobie z tego sprawy, po latach dopiero doszedłem do takiego wniosku, że to nie jest tak, że moja praca jest zupełnie bezkosztowa. Ponoszę konsekwencje tej pracy – przyznał teraz w rozmowie z party.pl.

– To nie były łatwe lata, kiedy byłem wystawiony na tak zwanym piedestale, na świeczniku — ponieważ czułem się obserwowany z różnych stron. Ale też w cudzysłowie, wiedziałem w co gram. (...) Wiedziałem, że ktoś mnie ogląda, i ktoś mnie słucha — i musiałem się liczyć z konsekwencjami, że byłem pewnie baczniej obserwowany niż osoba, która nie pracuje w mediach i nie ma statusu osoby publicznej – powiedział prezenter.

Do zarzutów o upolitycznienie TVP za rządów PiS, Sikora odniósł się już pod koniec 2023 r. – Ktoś może powiedzieć, że Telewizja Polska w swoją strukturę ma wpisane upolitycznienie i oczywiście tak jest, bo jest to telewizja publiczna, ale ja nie zajmuję się publicystyką, nie zajmuję się polityką. Ja zajmuję się rozrywką. (...) Jakikolwiek atak i komentarze, że rozrywka to też Telewizja Polska, to jest czyjeś zdanie, które mnie niezbyt interesuje – mówił wtedy.

Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie". Wymieniono wszystkich prowadzących

Po głośnych zwolnieniach w śniadaniówce TVP, par w składzie: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora – nie zobaczymy już w programie "Pytanie na śniadanie". Wcześniej TVP zakończyła też współpracę z Anną Popek i Robertem Rozmusem.

Na antenie śniadaniówki TVP pojawiają się z kolei nowi prowadzący, wybrani przez szefową formatu. Są to: Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Joanna Górska i Robert Stockinger, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, a także Beata Tadla i Tomasz Tylicki. W poniedziałek 19 lutego poznaliśmy nazwiska piątej i ostatniej pary prowadzących "Pytanie na śniadanie": Katarzyny Pakosińskiej i Piotra Wojdyło.

