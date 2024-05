Realizm jest niemoralny

Konstytucja wolności | Na polskiej prawicy pojawia się zadziwiająca prawidłowość. Te same osoby, które apelują o chłodne podejście do wojny na Ukrainie i o to, żeby nie angażować się emocjonalnie w konflikty, które nas bezpośrednio nie dotyczą, zarazem okazują się bardzo emocjonalnie zaangażowane w konflikt izraelsko-palestyński po stronie arabskiej.

Według takiego schematu swoją odpowiedź na mój tekst „To nie jest nasza wojna” o wspomnianym konflikcie skonstruował pan Mariusz Dzierżawski. „Czy wolno krytykować izraelskie zbrodnie?” – pytał autor w tytule swojego tekstu. Pytanie jest jednak całkowicie obok istoty mojego artykułu. Odpowiedź na nie jest oczywiście twierdząca: tak, wolno. Tak samo jak wolno krytykować zbrodnie Hamasu, wyniszczanie Ujgurów przez rząd Chiński, traktowanie Kurdów przez Ankarę czy poczynania reżimu syryjskiego. Pytanie brzmi: po co? W swoim tekście wskazywałem, że u części polskiej prawicy zapał w obronie Palestyńczyków przekracza jakiekolwiek granice racjonalności. Co więcej, jest to całkowite odwrócenie porządku wobec tego, który panuje w większości państw Zachodu, gdzie obsesyjną propalestyńskością odznacza się od wielu lat lewica. Przypominałem także, że arabski terroryzm cieszył się w czasie zimnej wojny poparciem Sowietów – do czego pan Dzierżawski już się nie odniósł.