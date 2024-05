Tusk: To pokazuje nam tę iluzję

Premier Donald Tusk spotkał się w środę z weteranami bitwy o Monte Cassino. Szef polskiego rządu odniósł się do zamachu na premiera Słowacji.

– Trudno mi rozpocząć to spotkanie bez refleksji po tym tragicznym zamachu na premiera Słowacji, bo ten kontekst najbardziej uzasadnia potrzebę pamięci o waszym wysiłku i waszym bohaterstwie. Dzisiejszy zamach na premiera Słowacji pokazuje, jaką iluzją była wiara niektórych, że nastały już na zawsze czasy łatwe, niewymagające poświęcenia, bohaterstwa. Chcielibyśmy żyć w miejscu i czasie, gdzie tego bohaterstwa, tej ceny krwi nie trzeba. Chcielibyśmy, aby nasze dzieci, wnuki żyły w innych czasach, niż wypadło wam żyć i walczyć. Wyście dawali świadectwo największej odwagi, największego poświęcenia po to, żeby kolejne pokolenia takiej ceny płacić nie musiały – zwrócił się do bohaterów walczących w bitwie o Monte Cassino Donald Tusk.

Tusk: Polska, Europa i świat znalazły się znowu na dramatycznym rozstaju dróg

Premier podkreślił, że Polska, Europa i świat znalazły się znowu na dramatycznym rozstaju dróg. – W każdym miejscu, każdego dnia jesteśmy świadkami przemocy, agresji, za naszą granicą toczy się krwawa wojna – zaznaczył.

– Mam głęboką nadzieję – choć dzisiaj trudno o tę nadzieję – że ludzie młodzi, w tym wieku, w jakim wy byliście wtedy, kiedy walczyliście pod Monte Cassino, nie musieli płacić takiej ceny, jak wasze pokolenie. Ale tak jak ten dzisiejszy zamach, tak jak informacje każdego dnia – wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy pełnej mobilizacji i przemyślanego, głębokiego patriotyzmu. Pełnej odpowiedzialności za ojczyznę, za sprawy publiczne – stwierdził szef rządu.

Premier Robert Fico postrzelony

W środę premier Słowacji Robert Fico został wielokrotnie postrzelony i znajduje się w stanie zagrażającym życiu. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Handlova pod Bratysławą, gdzie odbywało się posiedzenie słowackiego rządu.

Policja zatrzymała napastnika i otoczyła teren kordonem, ewakuując budynek, w którym spotkali się członkowie rządu. Słowackie służby zostały postawione w stan gotowości. Na razie nic nie wiadomo o motywach sprawcy. Resort spraw wewnętrznych potwierdził, że była to próba zamachu.

