Jasna deklaracja prezydenta. "Będę walczył!"

W poniedziałek Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Konina i powiatu konińskiego. – Powoli zbliża się koniec mojej prezydenckiej służby. Trochę pracy nam zostało, mamy zamiar jak najlepiej wykorzystać ten okres – powiedział.

– Zielony Ład, kwestie klimatyczne, ochrona środowiska – to są rzeczy, na których nam zależy – podkreślił prezydent.

Prezydent Duda: Będę walczył o CPK!

– Potrzebujemy więcej nowoczesnej energetyki, która będzie w jak największym stopniu oszczędzała zasoby naturalne, zwłaszcza te wyczerpywalne. Tu potrzebna jest elektrownia atomowa, by była energia, by było bezpiecznie i by była praca. (...) Nie dajmy się omamić wrzaskom zwariowanych środowisk zza zachodniej granicy, które chcą zrezygnować z atomu. To jest bzdura. Bez atomu nie zrealizujemy transformacji energetycznej – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane. – Trzeba o to walczyć i na poziomie europejskim, i krajowym, bo one są w tej chwili zagrożone – mówił.

– Zapewniam państwa, że do ostatniego dnia mojej prezydentury będę walczył o realizację tych inwestycji w nowoczesną energetykę nuklearną w Polsce. Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny! – zadeklarował prezydent Andrzej Duda w Koninie. – Nie może być tak, że niemieckie czy inne interesy zatrzymają tę inwestycję, bo oni mają wielkie porty lotnicze i nie chcą konkurencji. (...) To jest nieuczciwe. To lotnisko musi w Polsce powstać i trzeba cisnąć, żeby powstało. Proszę państwa o wsparcie – dodał.

Andrzej Duda zaapelował również o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Prezydencki minister Wojciech Kolarski startuje do europarlamentu z pierwszego miejsca na liście PiS w Wielkopolsce. – Oddaję państwu mojego ministra i przyjaciela Wojciecha Kolarskiego. (...) Wie, jak się walczy o polskie interesy. Oddaję go państwu, bo chcę, żebyście mu powierzyli prowadzenie dalej polskich spraw – wskazał.

