"Zamiast sportu serwuje nam teraz w TVP to...". Kurski wbija szpilę ws. finału Ligi Mistrzów

O godz. 21 na londyńskim Wembley rozpoczął się finałowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund. Pierwszy raz od wielu lat, finału nie zobaczą Telewizji Polskiej, ponieważ spotkanie transmituje Polsat. Przy tej okazji były prezes TVP Jacek Kurski opublikował specjalne nagranie. – Wszyscy znamy ten sygnał. Jako prezes Telewizji Polskiej zapewniłem milionom Polaków bezpłatny dostęp do najlepszej ligi świata Champions League UEFA. Dziś, pierwszy raz od lat w TVP nie będzie finału Ligi Mistrzów. Uśmiechnięta koalicja likwidacji wszystkiego zamiast sportu premium serwuje nam teraz w telewizji to... – mówi Jacek Kurski, kandydat PiS w nadchodzących wyborach do PE.

W spocie Jacka Kurskiego widzimy fragmenty programu organizacji LGBT na antenie TVP3 Poznań. W ramach współpracy z poznańskim oddziałem TVP3 działacz LGBT Mateusz Sulwiński prowadzi program "Rozmowy dnia" poświęcony społeczności LGBT+. Emisja pierwszego odcinka miała miejsce 29 maja. Gościem była drag queen Twoja Stara. "Rozmowy będą przede wszystkim edukacyjne. Będziemy poruszać różne tematy związane ze społecznością, tłumaczyć, wyjaśniać i rozwiewać mity. To będzie odtrutka na lata dezinformacji prowadzonej przez Telewizję Publiczną kontrolowaną przez poprzedni rząd" – mogliśmy przeczytać w zamieszczonym na Facebooku poście.

– Zastanów się! Czy z Europy chcesz czerpać to, co wartościowe i piękne? Czy wolisz pseudo-postępowe fanaberie, strach i nędzę? Wybierz mądrze – mówi dalej Jacek Kurski.

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą w nich 53 europosłów, a cała Unia Europejska — 720 nowych reprezentantów. Proces wyborczy jest regulowany zarówno przez przepisy europejskie, jak i krajowe, a w Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy trzynaście okręgów wyborczych.

