Kwaśniewski namawia do głosowania na Lewicę. "Mądry głos"

W środę Aleksander Kwaśniewski udzielił Lewicy swojego oficjalnego poparcia.

– Europa musi zdawać sobie sprawę, że żyjemy w świecie wielkiej rewolucji technicznej. Musimy to wykorzystać, aby Europejczycy grali w tym pierwsze skrzypce. Musimy umieć współpracować, korzystać z każdej możliwej synergii, aby siły europejskie były wzmocnione. Każdy głos oddany na populistów, jest głosem, który zbliża nas do tragedii. Będę głosował na Lewicę i proszę Was, abyście zrobili to samo. To są osoby kompetentne, które rozumieją problemy współczesności. 9 czerwca głosujemy. Mądry głos to głos oddany na Lewicę. To głos, który będzie służyć na rzec rozwoju Europy – przekonywał Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Hasło Lewicy oddaje sens

– Unia potrzebuje mądrej polityki migracyjnej, która z jednej strony będzie kontrolowała to zjawisko, a z drugiej pomagała w adaptacji ludziom tu przyjeżdżającym. To jest wielkie zadanie na przyszłość, które nie powinno być kierowane przez ksenofobów i rasistów, ale przez ludzi mądrych. Musimy poradzić sobie z tym problemem na poziomie Europejskim. UE musi sobie zdawać sprawę, że żyjemy w świecie wielkiej rewolucji technicznej, która dokonuje się na naszych oczach. Aby być konkurencyjni, w tym celu należy wykorzystać cały potencjał jaki mamy, żeby wśród firm i centrów naukowych, które decydują o przyszłości świata, były też też podmioty z UE – wskazał.

Polityk zapewnia, że Lewica ma umiejętność rozumienia zmian, które zachodzą w dzisiejszym świecie. – Bardzo ucieszyło mnie hasło: "Europa dla Ciebie". Oznacza to, że rozumiejąc te globalne wyzwania, chcemy również, aby Unia była bliżej ludzi, aby była bardziej zrozumiała. Stąd programy senioralne, dla młodych ludzi, dostępne mieszkania i dobra edukacja, nowe miejsca pracy. Trzeba pokazać też wielkie idee związane z nowymi technologiami, bezpieczeństwem energetycznym, czy też z ekologią. To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście młodych ludzi, dla których UE to coś oczywistego. Ja wiem, że tak zawsze nie było, ale trzeba pokazać młodemu pokoleniu, że ta Unia jest bardzo potrzebna – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Czytaj też:

W tym kraju Polacy nie zagłosują w wyborach do PE. "Zemsta za rezolucję ONZ"Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? W nowym sondażu zaskoczenie na podium