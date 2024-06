Na kogo chcą głosować Polacy? W nowym sondażu zaskoczenie na podium

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów. W Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy 13 okręgów wyborczych.

W najnowszym sondażu PiS i KO dzieli zaledwie 0,6 pkt. proc. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 32,1 proc. badanych, podczas gdy Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 31,5 proc. ankietowanych.

Dr Maciej Onasz, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, ocenia na podstawie wyliczeń, że ugrupowania mogą liczyć na 20 i 19 europosłów.

Podium uzupełnia jeszcze Konfederacja z poparciem na poziomie 9,4 proc. A tuż za nią jest Trzecia Droga, którą popiera 9 proc. respondentów. Obie formacje mogą liczyć na 5 mandatów. Próg wyborczy przekracza jeszcze Lewica z wynikiem 6,5 proc., który może oznaczać 4 mandaty.

Gorzej wygląda sytuacja Bezpartyjnych Samorządowców, których popiera 2,9 proc. badanych. Natomiast 8,5 proc. respondentów nadal nie wie, na kogo głosować.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 31.05--3.06.2024, na ogólnopolskiej próbie 1073 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Wewnętrzne badania PO w Warszawie

Portal Wprost dotarł do wewnętrznych badań Platformy Obywatelskiej. Chodzi o kandydatów startujących do europarlamentu z okręgu numer 4 (Warszawa, powiaty podwarszawskie, zagranica oraz statki). Co ciekawe, "lokomotywą" warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej nie jest jej lider.

Według wewnętrznych badań partii, największe poparcie w Warszawie ma startująca do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca na liście KO była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na drugim miejscu jest przewodniczący sejmowej komisji śledczej do spraw tzw. afery wizowej, poseł Michał Szczerba, który ma piątą pozycję na liście. Dopiero na trzecim miejscu jest "jedynka" listy – były szef MSWiA, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.

