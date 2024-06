Morawiecki do dziennikarza: Czy pan widzi, co się tu dzieje?!

Żandarmeria Wojskowa aresztowała żołnierzy, którzy użyli broni wobec uzbrojonej w niebezpieczne narzędzia grupy imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. Do incydentu doszło na przełomie marca i kwietnia tego roku w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Zatrzymani żołnierze, którzy przebywają już na wolności, są oskarżeni o "przekroczenie uprawnień" i "narażenie życia oraz zdrowia innych osób". Decyzją prokuratora zostali również zawieszeni w czynnościach służbowych i oddani pod dozór przełożonego wojskowego. Koledzy z jednostki aresztowanych żołnierzy zorganizowali zrzutkę na prawników.

Morawiecki: Tusk do dymisji

Sprawę komentuje były premier Mateusz Morawiecki. W jego opinii żołnierze powinni mieć pełne prawo do oddawania strzałów ostrzegawczych, użycia broni w swojej obronie, a nie być "zakuci w kajdanki przez Tuska".

– To ponury obraz Polski, który wyłania się z tego wszystkiego. To, co się stało to hańba dla polskiego rządu – podkreśla w rozmowie z Radiem Zet.



Morawiecki podkreśla, że to premier odpowiada za to, co się dzieje na granicy oraz za to, że ukrywano sprawę przez 2 miesiące. – Co było na przełomie marca i kwietnia? Wybory samorządowe. Ukrywali, bo bali się, że wpłynie to na wybory. Skandal – dodał.

– Tusk za to odpowiada i powinien ponieść pełną odpowiedzialność polityczną. Powinien podać się do dymisji. Oszukują opinię publiczną – przekonuje poseł PiS. – Czy pan to rozumie?! Prokuratura Bodnara pod nadzorem Tuska zakuwa żołnierzy w kajdanki i oni muszą dziś robić zrzutkę na obrońców. Czy pan widzi, co się tu dzieje?! – dodaje.



Polityk dodaje, że żołnierze będą się w tym momencie bali użyć broni nawet w samoobronie. – Domagam się dymisji Tuska, bo to może doprowadzić do fali odejść w wojsku i osłabienia naszej siły obronnej, kiedy wzbiera niebezpieczeństwo na wschodzie. To prawdziwa proruska partia, co robi PO – podkreślał.

