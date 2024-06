Mosiński: Tusk i Kosiniak-Kamysz powinni podać się do dymisji

DoRzeczy.pl: Portal Onet.pl ujawnił, że trzech polskich żołnierzy zostało zatrzymanych, a obecnie toczy się wobec nich postępowanie prokuratorskie z uwagi na ich działania podejmowane w obronie granicy. Jak pan ocenia tę sytuację?

Jan Mosiński: Należy podkreślić, że ta sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu. Pokazuje to, że państwo polskie jest w totalnym chaosie. Biorąc pod uwagę przebieg zdarzeń, który znamy z przekazu medialnego, to wynika z niego, że żołnierze bronili terytorium państwa polskiego przed agresywną grupą migrantów. Migranci zaatakowali ich, zatem żołnierze wykonali serię działań, w tym strzały ostrzegawcze. Po to, żeby powstrzymać napastników, którzy wtargnęli na terytorium państwa polskiego.

Za co zostali zatrzymani...

Tak, z przykrością można konstatować, że zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty z art. 231 Kk. Później zostali pozostawieni samym sobie. Została im solidarność żołnierska. A gdzie był szef rządu? Gdzie był szef MON? Nie było tu żadnego wsparcia ze strony Donalda Tuska czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy jeszcze niedawno stawali na konferencji prasowej i mówili „murem za polskim mundurem”.

Jak pan ocenia decyzję prokuratury?

Decyzje prokuratury paraliżują działania żołnierzy oraz pozostałych służb mundurowych. Funkcjonariusze boją się działać. W przypadku podobnych zajść i agresji żołnierz będzie zastanawiał się, czy interweniować. Żołnierze i strażnicy graniczni nie wiedzą, czy mają do czynienia z uchodźcą, migrantem, osobą agresywną, czy terrorystą. Powinni mieć zatem możliwość swobodnego działania i oceny sytuacji.

Czy tu ktoś powinien podać się do dymisji?

Egzaminu nie zdali Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Oni powinni podać się do dymisji. Natomiast prokuratorzy zlecający postępowanie powinni wytłumaczyć się na jakiej podstawie tak uczynili. Żołnierze wypełnili swój obowiązek i spotkała ich za to kara. Reżyserzy wojny hybrydowej Putin i Łukaszenka z pewnością są zadowoleni.

