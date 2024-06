Szukając polskiego Orwella

Bardzo ciekawy tekst ukazał się niedawno na brytyjskim portalu BBC. Jest on zatytułowany "Ukraińscy mężczyźni ukrywają się przed drużynami łapiącymi poborowych" i opisuje zjawiska, które jakimś cudem nie przebijają się do polskich mediów głównego nurtu. Może to wydawać się dziwne, jako że z Wielkiej Brytanii jest na Ukrainę znacznie dalej, niż z Polski. Mniejsza jest też zapewne bariera językowa. Mimo tego, sprawy relacjonowane przez brytyjskich dziennikarzy mogą być dla polskich czytelników sporym zaskoczeniem.

Autorzy artykułu opisują nastroje panujące w Odessie. Mieli oni okazję wziąć udział w przyjęciu weselnym, na którym nie stawiła się połowa z zaproszonych gości. Powód tej absencji był prosty, mężczyźni ukrywający się przed poborem obawiają się wychodzić z domu, ponieważ w miejscach publicznych odbywają się regularne polowania na ludzi. Uczestniczą w nich tak zwane drużyny mobilizacyjne. Zdaniem dziennikarzy: "Drużyny mobilizacyjne cieszą się przerażającą reputacją, zwłaszcza w Odessie, wyciągając mężczyzn prosto z autobusów i stacji kolejowych, a następnie doprowadzając ich prosto do ośrodków rekrutacyjnych. Dla tych, którzy ukrywają się przed poborem, transport publiczny jest całkowicie wykluczony. Podobnie niebezpieczne są też restauracje, supermarkety i spacery po parku".