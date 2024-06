"Ma specyficzny urok i energię". Pawlak o Tusku: Onieśmiela koalicjantów

Były lider PSL komentował niełatwą współpracę Donald Tuska z pozostałymi partiami tworzącymi obecną koalicją rządową. Jego zdaniem, lider Koalicja Obywatelskiej "onieśmiela koalicjantów", ponieważ "ma swój taki specyficzny urok i energię". Waldemar Pawlak wspominał, że kiedy on tworzył razem z PO rząd, między Tuskiem a pozostałymi ministrami miały miejsce "trudne i ostre" rozmowy, które jednak kończyły się "dobrymi konkluzjami".

– W tamtym czasie mieliśmy takie praktycznie równoważne doświadczenia polityczne, natomiast teraz Donald Tusk wrócił z Europy po, jakby nie było, dwóch kadencjach przewodzenia Radzie Europejskiej. Na pewno jego ciężar polityczny znakomicie wzrósł, ale to tym bardziej powinno skłaniać liderów ugrupowań demokratycznych do tego, żeby intensywniej, tydzień w tydzień prowadzić takie spotkania. Nawet godzina takiego spotkania liderów tygodniowo to jest minimum, co powinno się dziać, żeby koalicja nie ulegała erozji – powiedział na antenie TVN24.

Związki partnerskie

Przykładem tego, jak trudno koalicji rządowej wypracować wspólne stanowisko w określonych sprawach, jest kwestia wprowadzenia związków partnerskich. Jak donoszą media, rozmowy Katarzyny Kotuli i Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczące projektu ustawy o związkach partnerskich nie przyniosły przełomu.

Jak powiedział Pawlak, w PSL sprawy światopoglądowe nie podlegają dyscyplinie partyjnej. Z tego powodu i tak podczas głosowania każdy poseł podejmie decyzję w sprawie związków partnerskich samodzielnie.

– Więc dobrze by było, żeby Lewica zastanowiła się i wyobraziła sobie, jaki na tym etapie dzisiaj możliwy jest kompromis i taki kompromis zaproponowała i być może wtedy łatwiej będzie uzyskać większość w obecnym Sejmie – stwierdził.

