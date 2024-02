Brat ministra z PSL został rektorem Akademii Pożarniczej

Nowym rektorem – komendantem Akademii Pożarniczej został bryg. Tomasz Klimczak, brat ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oficjalna uroczystość związana z wręczeniem nominacji ma się odbyć w najbliższy poniedziałek.

Informację podał nieoficjalnie portal Onet, powołując się na źródła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Klimczak ma zastąpić Mariusza Feltynowskiego, który 10 stycznia został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko Komendanta Głównego PSP.

Brat ministra infrastruktury z nowym stanowiskiem

W przeszłości bryg. Tomasz Klimczak pełnił w Akademii Pożarniczej (wcześniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej) funkcje dowódcy kompanii podchorążych oraz dowódcy pododdziałów szkolnych. W ostatnim okresie swojej pracy dostał etat nauczyciela oraz kierownika Katedry Bezpieczeństwa Budowli.

"Choć strażak uważany jest za znawcę tematu bezpieczeństwa pożarniczego, osoby sceptycznie nastawione do tej kandydatury zauważają, że ma zbyt małe doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Wielu pracowników akademii przewyższa go także wykształceniem i dlatego, zdaniem niektórych, bardziej zasługują na to stanowisko" – pisze Onet.

Jak dowiedzieli się dziennikarze, bryg. Tomasz Klimczak miał szansę zostać zastępcą poprzedniego rektora – komendanta Akademii Pożarnej, Mariusza Feltynowskiego, ale nie uzyskał wówczas zgody kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niektórzy tłumaczyli to powodami politycznymi. W środowisku pożarniczym pojawiły się głosy, że po zmianie władzy największy wpływ na decyzje personalne w Państwowej Straży Pożarnej będzie miało PSL. "Lokalne struktury strażackie od wielu lat mocno są powiązane z ludowcami. Prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP od wielu lat jest były premier i szef PSL Waldemar Pawlak" – przypomina Onet.

