Bocheński: Jeżeli zapytają mnie o wybory prezydenckie, będę to rozważał

Podczas sobotniej konwencji PiS w Pułtusku Jarosław Kaczyński poinformował, że od września PiS będzie zbierał podpisy pod żądaniem referendum w sprawie paktu migracyjnego, aby była jasna podstawa do wypowiedzenia jego wypowiedzenia. Prezes PiS wymienił także zestaw cech, które muszą charakteryzować kandydata PiS w zaplanowanych na 2025 rok wyborach na prezydenta. Kaczyński oznajmił, że pretendentów jest nadmiar.

Według doniesień medialnych wśród potencjalnych kandydatów jest były wojewoda łódzki i kandydat na prezydenta Warszawy, a obecnie europoseł Tobiasz Bocheński.

Kryterium przeszłości kandydata

W poniedziałkowej rozmowie z Jackiem Prusinowskim na antenie Radia Plus Bocheński został zapytany, czy wsłuchiwał się w słowa prezesa PiS. Polityk przyznał, że słuchał z uwagą, tym bardziej że był na tej konwencji obecny.

– Chodzi o osobę, która ma szanse zmierzyć się w drugiej turze z kandydatem KO, a jednocześnie nie może zostać zaatakowana, tak jak wielu polityków PiS, często niesłusznie, przyklejaniem różnych pseudo-afer. Premier Kaczyński powiedział tak o prezydencie Andrzeju Dudzie, w 2015 roku był takim kandydatem wyciągniętym, co do którego w zasadzie nie było żadnych tego rodzaju uwag historycznych – skomentował wypowiedź lidera PiS Bocheński.

Bocheński jak Duda? Oceni Kaczyński

Zapytany, czy może być kandydatem spełniającym to kryterium, polityk ocenił, że dziś "zaatakować można każdego". – Pokora nie pozwala mi się porównywać do prezydenta Andrzeja Dudy. Zresztą to, czy spełniam kryteria, czy nie, czy ktoś inny, to będzie oceniał pan premier Kaczyński i ścisłe kierownictwo. I badania – kontynuował.

Prusinowski zapytał, czy kiedykolwiek rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o kwestii wyborów prezydenckich i czy szef pytał o to, czy jest zainteresowany tym stanowiskiem. – Nie. W ten sposób ze mną pan premier nie rozmawiał. […] Nie wiemy jaki będzie wynik tych badań. Jeżeli mi kiedykolwiek, ktokolwiek zada takie pytanie, osoba decyzyjna, to ja wtedy będę to bardzo poważnie rozważał, bo to jest bardzo poważna decyzja. Ale w tym momencie to hipoteza – zaznaczył Bocheński.

Pozytywna ocena prezydenta

Pytany o prezydenturę Andrzeja Dudy, Bocheński ocenił ją pozytywnie. – Jest dobrym prezydentem Polski w czasach bardzo trudnych […] a potem kryzysu: epidemii, wojny na Ukrainie, wielkich zawirowań geopolitycznych. Uważam, że bardzo dobrze wypełnia swoją rolę – powiedział eurodeputowany.

Bocheński dodał, że bliskie mu są osoby takie jak Ronald Reagan i Margaret Thatcher.

