Prezydent uderza w rząd. "Ja rozumiem, że lotnisko jest w Berlinie, ale..."

Prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych podkreślał, że Polska potrzebuje dzisiaj inwestycji, które sprawią, że kraj "wzniesie się na wyższy poziom".

– Nie ma żadnego powodu do tego byśmy nie realizowali największych inwestycji takich jakie realizowane są na poziomie światowym, takich jakie realizowane są, bardzo często kilka jednocześnie, w państwach rzeczywiście potężnych i w państwach rzeczywiście zamożnych. Wszyscy państwo wiecie o które przede wszystkim inwestycje chodzi – mówił prezydent

Co dalej z CPK?

Andrzej Duda doprecyzował, że mówi o CPK oraz transformacji energetycznej, którą wymusza na Polsce UE. – Nie mamy wyjścia, musimy realizować transformację energetyczną musimy wybudować na obszarze naszego kraju elektrownie atomowe. Obok tego musimy zrealizować wielkie projekty związane z pozyskiwanie energii odnawialnej. Wreszcie rozbudowa polskich portów, czyli tworzenie bazy do tego byśmy mieli szersze spektrum możliwości handlowych, możliwości transportowych – mówił.

– Zaprosiłem państwa do tego gremium, bo wiemy o tym, że ta polityka, która jest realizowana przez ostatnie miesiące przez nowo wybrane władze RP nasuwa wiele wątpliwości. W tym kontekście czy te wielkie inwestycje, które były zaplanowane będą kontynuowane przez obecną władzę czy będzie ona rzeczywiście budowała CPK jako takie lotnisko, które było przewidywane, czyli rzeczywiście wielki hub, wielkie centrum transportowe, które ma nas wznieść na poziom światowy, a nie być kolejnym regionalnym lotniskiem. Ja rozumiem, że lotnisko jest w Berlinie, ale to niech nasi zachodni sąsiedzi mają lotnisko i cieszą się jego istnieniem i funkcjonowaniem. My też chcemy mieć swoje lotnisko – powiedział prezydent.

