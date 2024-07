Jakubiak: Komisja Obrony Narodowej od dawna ma obawy o przekazywanie środków na armię

DoRzeczy.pl: Telewizja Republika ujawniła dokument, z którego wynika, że rząd w najbliższych latach może nawet o 25 proc. zmniejszyć wydatki na armię. Jak pan ocenia te rewelacje?

Marek Jakubiak: Członkowie Komisji Obrony Narodowej od dawna przypuszczają, że Ministerstwo Finansów od dawna nie przekazuje takich środków na obronność, jakie są zapisane w budżecie. Mówię o tym od paru miesięcy. W tej sprawie cały czas interweniujemy, cały czas działamy i otrzymujemy zapewnienia, że w MON wszystkie plany są realizowane. Okazuje się, że to nie do końca jest prawda. To przykre, że traktuje się tak posłów w interesie sprawy, która miała łączyć wszystkie siły polityczne. Przed nami mocna dyskusja na temat rozwojów czołgów K2 i K9. Mówimy o korporacyjnym podejściu do produkcji tych czołgów, bowiem w istotny sposób, jeżeli będziemy je produkować, to kto będzie serwisował czołgi w Polsce? Koreańczycy? Wydaje się, że Donald Tuska mimo swoich niedawnych zapewnień, zwyczajnie kłamie, mówiąc o wschodniej rubieży, a tymczasem nie przeznacza na ten cel środków. Na rozwój polskiej armii również nie przeznacza środków zapewnionych w budżecie. Mamy cały czas do czynienia z pewną polityczną i nie tylko dywersją. Bezpieczeństwo państwa polskiego jest najważniejsze.

Jak pan odbiera zapewnienia szefa MON, który mówi, że obecny rząd będzie przeznaczał więcej pieniędzy na obronność od rządu PiS. Kosiniak-Kamysz mówi o kłamstwach i fake newsach.

To nie jest kłamstwo. On mówi w odniesieniu do PKB, czyli mówii, że więcej pieniędzy, procentów do PKB będą przeznaczać niż za Morawieckiego. Tylko, że budżet za Morawieckiego wynosił 800 mld, a za Tuska to będzie 400 mld. Oni procentowo powiedzą, że dają więcej, jednak nominalnie to będzie mniej.

Ekspert ds. wojskowych Jarosław Wolski wskazuje, że każdego roku, cyklicznie występuje taki problem. Jednak tym razem po prostu sprawa wyciekła do mediów. Czy tak jest w rzeczywistości?

O tym nie słyszałem. Choć rzeczywiście jest teraz czas pewnego napięcia. Mamy plany i musimy zrealizować wszystko. Między młotem a kowadłem jest MON, bowiem chciałby MON robić, działać, ma potencjał i kompetencje, a Ministerstwo Finansów musi to sfinansować. MON nie ma własnych pieniędzy, musi otrzymać sodki od ministerstwa. Zatem z całą pewnością gen. Kukuła ma tu problem. Chciałbym jednak pogratulować panu generałowi odwagi i konsekwencji. Mam nadzieję, że niezostanie odwołany. Jeśli tak będzie to otrzymamy potwierdzenie tego, że rząd Tuska wymaga tylko ludzi, którzy za wszelką cenę będą bronili Tuska, zamiast mówić prawdę.

