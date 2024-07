Tusk o Starmerze: Ostrzegał, że Polacy będą zamożniejsi od Anglików

W czwartkowych wyborach do Izby Gmin Partia Pracy zdobyła 412 mandatów, co daje jej pewną większość. Wynik wyborów oznacza prawdziwą rewolucję – od 2010 roku Wielką Brytanią rządzili konserwatyści. Do dymisji podał się w piątek premier i jednocześnie lider Partii Konserwatywnej Rishi Sunak. Zastąpi go teraz Keir Starmer, lider Partii Pracy.

Tusk: Mamy przyjaciela nad Tamizą

Gratulacje nowemu premierowi przekazał w piątek Donald Tusk. "Szanowny Panie Premierze, gratuluję naprawdę wspaniałego zwycięstwa. Głęboko wierzę, że razem zrobimy wiele dobrego dla Wielkiej Brytanii, Polski, Europy i wolnego świata" – napisał na portalu X szef polskiego rządu.

Teraz polski premier kolejny raz zabrał głos w temacie zmian w Wielkiej Brytanii. "To właśnie nowy brytyjski premier Keir Starmer ostrzegał Anglików, że już za parę lat Polacy będą od nich zamożniejsi. Wczoraj wieczorem w czasie naszej rozmowy mówił o dumie z polskich korzeni swej żony i że będziemy dla niego kluczowym partnerem. Mamy przyjaciela nad Tamizą" – napisał Tusk w mediach społecznościowych.

Starmer nowym premierem

– Udało nam się. Prowadziliście kampanię, walczyliście o to – a teraz to nadeszło. Zmiana zaczyna się teraz – powiedział Keir Starmer po ogłoszeniu wyników wyborów. – Naszym zadaniem jest odnowienie idei spajających ten kraj: narodowe odnowienie – powiedział Starmer. – Zdefiniuje nas walka o zaufanie. Dlatego tak ciężko prowadziliśmy kampanię, aby pokazać, że nadajemy się do sprawowania władzy – dodał lider laburzystów.

W południe Starmer został przyjęty na audiencji przez króla Karola III, który powierzył mu misję sformowania rządu. W brytyjskim systemie politycznym to szef partii, która wygrywa wybory automatycznie jest mianowany na premiera. Polityk jest 58. premierem w historii Wielkiej Brytanii. Partią Pracy kieruje od 2020 roku.

