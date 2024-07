"Jestem w oku cyklonu". Będzie zaskoczenie w Małopolsce?

W czwartek, w reakcji na zmianę przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata na marszałka województwa małopolskiego, Barbara Nowak zapowiedziała, że złoży mandat radnej. W jej ocenie, ustąpienie buntownikom sprzeciwiającym się kandydaturze Łukasza Kmity było błędem. – Głosowałam, jak potrzebowało Prawo i Sprawiedliwość, ale nagrodzeni dziś zostali zdrajcy – powiedziała dziennikarzom była małopolska kurator oświaty.

"Nie uciekłam z pola walki. To nie był front. Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali. Wyszłam, bo pamiętam, co obiecałam moim Wyborcom i nie sprzeniewierzę się ślubowaniu radnego. Honor nie ma ceny" – napisała w piątek w mediach społecznościowych.

Wygląda jednak na to, że decyzja byłej kurator oświaty jest jest ostateczna. W niedzielę wskazała, że "nadal jest w oku cyklonu. "Moi Wyborcy życzą sobie realizacji wyborczych zobowiązań! Trzeci dzień słyszę nakaz powrotu. Jedni grzecznie, inni nie- wszyscy bez wątpliwości, a ja przeciwnie – jestem jedną wielką rozterką. Zapewniam, że głosy ludzi z całej Polski są dla mnie ważne!" – zapewnia Barbara Nowak.

Barbara Nowak składa mandat. Czarnek apeluje: Basiu, zastanów się

O rezygnację Barbary Nowak zapytany został w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były minister edukacji i nauki, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.

– Rzeczywiście, to dla mnie zaskakująca informacja, choć – jak wiem – Barbara Nowak zagłosowała za tym zarządem województwa w całości, więc zachowała się lojalnie – powiedział.

Po tych słowach Czarnek zwrócił się do swojej partyjnej koleżanki: "Jeśli jeszcze go nie złożyła, tylko dopiero zapowiedziała, to apeluję: Basiu, zastanów się. Jesteś potrzebna Małopolsce. Jeśli jednak już go złożyła, no to trudno. Będzie ktoś wchodził na jej miejsce".

Parlamentarzysta przyznał jednak, iż nie wydaje mu się, aby ten ruch był dobry.

