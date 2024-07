Jacoń o zakazie "transowania" dzieci: Ideologiczne zacietrzewienie

We wtorek sejmowa Komisja do spraw Petycji rozpatrzyła opracowany przez Instytut Ordo Iuris projekt ustawy o zakazie wykonywania tranzycji, czyli operacji tak zwanej "zmiany płci" wobec osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody. Projekt został jednogłośnie przekazany do dalszego procedowania na forum komisji merytorycznych – Komisji Zdrowia oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Swoje oburzenie postanowił wyrazić dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń, znany z promowania ideologii "trans". Jacoń sam jest ojcem dziecka, które przeszło tranzycję i bardzo wspiera tę szkodliwą procedurę.

"Zakaz tranzycji osób małoletnich będzie procedowany w Sejmie. Ordo Iuris tryumfuje. Chwali się, że sejmowa Komisja do spraw Petycji jednogłośnie zdecydowała o skierowaniu ich projektu do Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przewodniczącym komisji jest Rafał Bochenek z PiS. Ale na 16 osób w niej zasiadających 9 to przedstawicielki_e obecnej koalicji rządowej. A więc uśmiechnięta Polska chyba serio bierze pod uwagę ten zakaz. Ordo Iuris cytuje Urszulę Augustyn z KO: 'projekt jest dopracowany, argumentacja bardzo rozbudowana, chapeau bas'" – pisze dziennikarz.

Twierdzi, że "tranzycja to proces dopasowania ciała, ale także dokumentów do płci właściwej". Jacoń przekonuje, że "bywa bardzo różny, bo różne są ich indywidualne potrzeby".

Jacoń: Tranzycja ratuje życie

"Ideologiczne zacietrzewienie Ordo Iuris widać w haśle 'stop okaleczaniu dzieci'. Haśle nieprawdziwym. Tranzycja ratuje życie osób transpłciowych. Zapytajcie je. Te, które żyją" – grzmi Piotr Jacoń nawiązując do tezy, jakoby dzieci, którym uniemożliwi się tranzycję, masowo odbierały sobie życie.

"Zakaz, którym ma zająć się Sejm, nie ma poparcia w nauce, opiera się za to na czymś niezwykle niszczącym. Na transfobii. Którą dodatkowo wzmacnia. Odbiera godność młodym osobom, szukającym swojej tożsamości płciowej, odbiera prawa rodzicielskie (bo zgoda rodzica traci moc wobec ustawy), odbiera też autorytet lekarzom i lekarkom – bo oto ustawowo (bez względu na ich doświadczenie medyczne i rozwój nauki) dostają zakaz pomagania tym młodym ludziom" – podsumowuje z oburzeniem przedstawiciel TVN.

