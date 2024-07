"Wizja komunizmu". Fala komentarzy po słowach dziennikarza

W piątek wieczorem w stolicy Francji odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT, co

nie uszło uwadze polskich komentujących. Co ciekawe, występ drag queens nie był jedynym incydentem, który rozpalił polskie media społecznościowe.

Fala komentarzy

W trakcie ceremonii odtworzono piosenkę Johna Lennona "Imagine", co spotkało się z komentarzem komentującego transmisję z Paryża na antenie TVP Sport Przemysława Babiarza.

– Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział dziennikarz, czym wywołał burzę.

"Co tu kontrowersyjnego? Sama prawda. No, a jeśli prawda jest dziś kontrowersją, to tylko źle świadczy o dzisiejszych czasach i tzw. «wolności» słowa. Brawo Panie Redaktorze Babiarz" – napisał poseł PiS Przemysław Czarnek.

"To nie jest Przemek Babiarz – to jest PRZEKOZAK Babiarz..... «Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety»., powiedział na antenie TVP..... Brawo" – stwierdził Maciej Naskręt.

"Momentami poziom komentarza do ceremonii otwarcia w TVP jest taki, że zęby bolą. Po «Imagine» Johna Lennona można było usłyszeć, że to wizja świata bez nieba, bez religii, wizja KOMUNIZMU. xD Zęby bolą" – napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski.

"Przemysław Babiarz nic nie odkrył. Wiadomo to od mniej więcej 50 lat" – napisał mecenas Bartosz Lewandowski.

"Babiarz o piosence Imagine Lennona: to jest wizja komunizmu niestety. IKSDE" – napisała poseł Lewicy Anna Maria Żukowska

Wizja komunizmu

Co ciekawe, Przemysław Babiarz już raz skomentował piosenkę Lennona w podobny sposób. W trakcie otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku organizatorzy również odtworzyli "Imagine".

– To z jednej strony apel o pokój równość i braterstwo dla całej ludzkości, utopijna wizja świata, ale trzeba dostrzec, że kompozycja zawiera stanowczy i kontrowersyjny przekaz o komunistycznym, anarchistycznym, antyreligijnym zabarwieniu. Zresztą, sam Lennon wyjaśnił to, powiedział, że to jest taka polukrowana w formie treść, żeby treść ostro przekazana, nie odstraszyła ludzi – powiedział podczas transmisji dziennikarz.

