"To obraża wszystkich". Eksperci protestują po słowach wiceminister Zielińskiej

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rewitalizacji Odry, mający na celu poprawę zdolności rzeki do samooczyszczania poprzez renaturyzację i zmniejszenie zanieczyszczeń. W związku z tym zarzucono pomysł poprzedniej władzy mający uczynić z Odry szlak handlowy.

– To były miraże z piasku. Transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny. Są inne śodki transportu wykorzystywane. To były kompletne miraże z piasku, to się nie spinało finansowo i doprowadziło do katastrofy, to jest technika z lat 70. – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska w jednym z wywiadów.

Polityk argumentowała, że należy porzucić plany modernizacji, ponieważ transport rzeczny jest jakoby "nieopłacalny" i dodatkowo "zabija nasze rzeki".

– Największy problem z Odrą jest taki, że tam brakuje rybom wody do życia. Nie mówiąc o obciążonych statkach, to jest aberracja – mówiła.

Eksperci protestują

Przeciwko słowom wiceminister protestują eksperci ze stowarzyszenia Absolwentów Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

"Od kilku dni w przestrzeni publicznej funkcjonuje wywiad z panią w-ce minister Klimatu i Środowiska Urszulą Zielińską o tym, że należy natychmiast i na zawsze zapomnieć o transporcie śródlądowym w Polsce. Najciekawsze są „argumenty” pani minister: Rzeki w Polsce są całkowicie zabetonowane, ryby nie mają wody, barki są za ciężkie żeby się utrzymać na wodzie, na Renie właśnie odchodzą od transportu wodnego, bo się nie opłaci. Jako fachowcy od lat związani z żeglugą śródlądową i budownictwem wodnym nie możemy się nie odnieść do tej kuriozalnej wypowiedzi. Nie chodzi nam nawet o to, co wygadywała ta pani – z małymi poprawkami gotowiec do kabaretu" – czytamy w wydanym oświadczeniu.

W dalszej części pisma wskazano, że takie wypowiedzi obrażają "wszystkich związanych z branżą żeglugową". Eksperci zaapelowali także do Arkadiusza Marchewki, sekretarza stanu, wiceministra Infrastruktury, który odpowiada za żeglugę śródlądową, aby przedstawił stanowisko rządu w sprawie szlaków handlowych na Odrze.

Czytaj też:

"Ideologiczne socjopatki". PiS odpowiada Jachirze i ZielińskiejCzytaj też:

Jaki odpiera kuriozalne twierdzenie. "Eko-Zielińskiej się nie opłaca"