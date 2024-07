Parytet sooo 2009. Płci jest więcej

Na jego mocy w ich radach nadzorczych i zarządach będzie musiała znaleźć się przynajmniej 33-procentowa reprezentacja jednej z płci. Niby fajnie, ale jest to sooo 2009. Od tamtej pory bowiem nauka poczyniła znaczny krok naprzód i wiemy teraz, iż płci jest zdecydowanie więcej niż dwie, a zatem parytety powinny obejmować ich większą liczbę. W dodatku wiemy też, iż płeć nie jest niczym stałym, a więc parytety powinny uwzględniać i to, a zatem przydałby się jakiś kuc z polibudy, który przedstawiłby na to jakiś wzór.