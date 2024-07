Kukiz ostrzega: Wtedy Tusk może zdelegalizować PiS

Lider Kukiz'15 był we wtorek gościem Polskiego Radia 24. W audycji pojawił się temat nowej inicjatywy politycznej byłego już posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w ostatnich dniach dołączył do koła Kukiz'15.

Kukiz, Ardanowski, Jakubiak i Sachajko łączą siły. "Nie ma żadnej nowej inicjatywy"

– Nie ma żadnej nowej inicjatywy, na dziś nie ma. Jest koło Kukiz'15. Cała nowość polega na tym, że do koła dołączył Jan Krzysztof Ardanowski, który ma w planach tworzenie formacji, pod jego opieką, która skupiłaby przede wszystkim zawiedzionych PiS rolników, którzy zawsze […] głosowali na prawą stronę, natomiast w ubiegłym roku nie poszli na wybory, bo na obecną władzę w życiu by nie zagłosowali, a z kolei mają pretensje do PiS o "piątkę dla zwierząt", o zboże z Ukrainy – tłumaczył Paweł Kukiz.

Parlamentarzysta mówił przy tym o swoim środowisku ludzi, którzy podobnie jak on wyznają konieczność zmian podstaw ustrojowych. – Marek Jakubiak gromadzi wokół siebie polonusów w dużej mierze, część przedsiębiorców, a Jarek Sachajko będzie pomagał Ardanowskiemu w budowaniu tej frakcji, opcji. Czy ona będzie w formule partyjnej, stowarzyszeniowej czy jakiejkolwiek, to już sprawa Ardanowskiego – tłumaczył. Zauważył przy tym, że konstrukcję, o której mówi, ma obecnie Konfederacja.

Kukiz: Tusk będzie robił wszystko, by PiS straciło subwencję

W rozmowie poruszony został również temat możliwej utraty przez Prawo i Sprawiedliwość subwencji z budżetu państwa. Przypomnijmy, że już jutro decyzję w tej sprawie ma podjąć Państwowa Komisja Wyborcza. Mówiąc o tej sprawie, Paweł Kukiz mocno skrytykował obecną władzę.

– Kiedy widzę w jaki sposób przywraca się tą "praworządność" – co wcale nie znaczy, że poprzednie rządy pana Ziobry i jego reformy uważam za dobre, wręcz przeciwnie, zawsze je krytykowałem, nawet przez czas współpracy z PiS – (...) to jestem wręcz przekonany, że premier Tusk będzie robił wszystko, by tę subwencję PiS rzeczywiście straciło – przyznał polityk.

Według niego, szef rządu będzie chciał jednak pójść w swoich działaniach zdecydowanie dalej.

– Jeżeli prawica nie będzie miała prezydenta, to ja bym nie wykluczał możliwości zdelegalizowania PiS przez Donalda Tuska – powiedział.

