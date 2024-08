O. Rydzyk alarmuje: Zachód umiera. Czy Polska umrze?

– Pokazują kulturę Francji na cały świat i co? Bluźnierstwa! Zachód umiera. Czy Polska umrze? (…) Trzeba się wziąć do modlitwy z gorącą miłością i do pracy. Maryja ukochała Polskę, ale Ona za nas nic nie zrobi. Maryja kocha cały świat. To zależy od ludzi, jak odpowiedzą – mówił redemptorysta do osób zgormadzonych w toruńskiej świątyni podczas dorocznego święta słuchaczy Radia Maryja.

Kapłan wskazywał, że jest potrzeba "odzyskania Polski". – Modlitwa! Nie ustawajcie w modlitwie i nie wątpcie. Nie przekleństwo, jak widzicie zło, tylko działajcie z miłością (…). Trzeba odzyskać całą Polskę! – wzywał o. Rydzyk.

"Chcą wprowadzić to do nas"

Pytał wiernych, czy kochają Matkę Bożą, Jezusa Chrystusa oraz Polskę. Zebrani odpowiedzieli twierdząco. – A jak głosujemy? A jak pracujemy nad Polską, nad młodzieżą? Do jakich szkół i uniwersytetów posyłamy dzieci? (…) To, co było w Paryżu, chcą wprowadzić także do nas – podkreślał o. Tadeusz Rydzyk.

Przy okazji nawiązał do 100. rocznicy święceń i 123. rocznicy urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego. Stwierdził, że Prymas Tysiąclecia "przeprowadził nas przez czerwone morze komunizmu". – Bez niego nie mielibyśmy Jana Pawła II. Nie było rozlewu krwi, takiego jak na Węgrzech. To jest przykład dla nas, duchownych. Na nasze czasy ks. kard. Stefan Wyszyński jest przykładem, jak działać – rozwaga, Boże moce i odwaga do mówienia prawdy, a nie mówić jak anestezjolodzy, którzy usypiają. Rozwaga jest potrzebna, bo mamy do czynienia z diabłem. On jest sprytny, również w Polsce, co widzimy bardzo dobrze – podkreślał redemptorysta.

Dyrektor Radia Maryja mówił, że trzeba pokładać wiarę w Jezusie. – On nas nie zawiedzie. Nie wątpmy ani na moment. Jak wątpimy, to już jest robota diabła. Jezus jest Miłością. On chce nas wszystkich zbawić i chce się nami posłużyć. Bóg zapłać za to, że jesteście – podsumował kapłan.

Czytaj też:

Igrzyska w Paryżu. Oddano hołd trzem kobietom, które doprowadziły do legalizacji aborcji we FrancjiCzytaj też:

Skandal na igrzyskach w Paryżu. "Czy odważyłby się tak przedstawić Mahometa?"