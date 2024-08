Żenujące sceny na imprezie Trzaskowskiego. Nitras tłumaczy sytuację

Mikołaj Wasiewicz opublikował w social mediach nagranie, które szybko usunął, ale filmik i tak rozszedł się po sieci. Widać na nim bawiących się uczestników Campusu Polska Przyszłości w słuchawkach (tzw. silent disco), tańczących i wykrzykujących "J***ć PiS".

Sprawę komentuje Sławomir Nitras, który uczestniczył w wydarzeniu.

– To jest festiwal, to są młodzi ludzie. To była dyskoteka o godzinie 23:00. Ja nie wiem, co było puszczane na słuchawkach, bo ja wtedy nie słuchałem. Ale jak usłyszeliśmy to, to poprosiliśmy, żeby jednak tego nie robić, mimo że to oni są właścicielem tej imprezy. To była dyskoteka, to nie jest panel organizowany przez nas, tylko dyskoteka – powiedział Sławomir Nitras w rozmowie z dziennikarzami.

– Żałuję, że tak się stało, ale też rozumiem emocje – dodał minister sportu.

Poseł KO o hejcie w polityce

W niedzielę na Campus Polska odbył się panel pod tytułem "Współczesny wymiar empatii". Jedną z prelegentek była poseł Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk–Pihowicz, która mówiła o potrzebie empatii w polityce.

Parlamentarzystka powiedziała, że zdecydowała się wejść do polityki ze względu na możliwość zyskania większej sprawczości. Dodała, że nie spodziewała się, jak duża jest w polityce skala hejtu. – Każdego dnia mierzymy się z hejtem przy którym nazwanie mnie myszką agresorką to jest uroczy komplement, który przyjmuję z satysfakcją – powiedziała, dodając, że zdarzają się naprawdę dużo gorsze rzeczy, a świat polityki jest pozbawiony empatii i pełen chamstwa oraz agresji.

Impreza Rafała Trzaskowskiego

Campus tradycyjnie odbywa się w Olsztynie na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dzielnicy Kortowo.

Tegoroczny termin to 23-29 sierpnia. Rekrutacja uczestników odbyła się w kwietniu i maju. Organizatorzy przekazali zaprosili na wydarzenie 1300 uczestników w wieku 18-35 lat.

Oficjalnym partnerem Campusu Polska Przyszłości jest niemiecka Fundacja Konrada Adenauera.

Jak przekazują w opisie wydarzenia organizatorzy Campus Polska to miejsce, w którym można w przyjaznej, swobodnej i otwartej atmosferze porozmawiać o szansach i zagrożeniach, które stoją przed Polską. Uczestnicy wymieniają się spostrzeżeniami o gospodarce, myślą, jak dbać o środowisko, dyskutują, jak przywrócić Polskę na drogę demokracji i praworządności, a także jak skutecznie pomóc Ukrainie. Organizatorzy wymieniają, że w wydarzeniu biorą udział aktywiści, społecznicy, eksperci, samorządowcy, publicyści oraz artyści.

Czytaj też:

Film z Campusu Polska. Morawiecki: Menele w rządzieCzytaj też:

"Hodowanie sekciarstwa". W internecie wrze po wydarzeniach na imprezie Trzaskowskiego