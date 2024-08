Co z cenami energii? Hennig-Kloska podała konkretną cenę

– Uważam że cena maksymalna energii po tym wzroście lipcowym powinna pozostać na niezmienionym poziomie w kolejnym okresie, żeby nie kumulować [wzrostu w 2025r.] – powiedziała Hennig-Kloska w TVN24.

Doprecyzowała, że działania MKiŚ w tym zakresie będą zależały od budżetu na 2025 r. i środków jakie resort otrzyma na osłony energetyczne w 2025r.

Hennig-Kloska: Potrzebujemy jeszcze roku

Podkreśliła jednak, że jej intencją jest, żeby "cena energię elektryczną pozostała na poziomie maksymalnym 500 zł za MWh".

– Potrzebujemy jeszcze roku, ponieważ te taryfy zostały naliczone w trybie półtorarocznym. Potrzebujemy jeszcze tego roku [2025] na stabilizację [cen energii – red.] – oznajmiła minister.

Dwa tygodnie temu minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że rozwiązania osłonowe dotyczące cen energii znajdą się w projekcie budżetu na 2025 r..

Hennig-Kloska mówiła wcześniej, że dla dalszej stabilizacji na rynku energii należy rozważyć utrzymanie ceny maksymalnej dla gospodarstw domowych w 2025 r.

W czerwcu prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadza bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach oraz utrzymuje ceny maksymalnej na energię do końca grudnia 2024 r. na poziomie 500 zł/ MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla podmiotów wrażliwych i MŚP.

Wraca ustawa wiatrakowa

Minister klimatu i środowiska zapowiedziała, że jeszcze w tym roku nowa ustawa wiatrakowa wpłynie do Sejmu. Poprzednia wersja przepisów skończyła się aferą.

– My, żeby obniżyć ceny energii, musimy mieć więcej OZE w miksie energetycznym (...) to nie tylko jest zmniejszenie odległości i zwiększenie terenu kraju, na którym tego typu moce energetyczne można postawić, ale również przyspieszenie procesu inwestycyjnego, który w Polsce trwa jednak dość długo. Zrobienie wielu uproszczeń i ułatwień, by OZE budowało się w Polsce szybciej – dokładnie to znajduje się w tej pełnej ustawie. Jest ustawa, trafia już do konsultacji, kończą się uzgodnienia międzyresortowe – powiedziała we wtorek szefowa MKiŚ.

