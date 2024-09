Orlen wydobywa ropę naftową z norweskich złóż. "Starczy na 15 lat"

Po uruchomieniu wydobycia z Tyrving, liczba złóż eksploatowanych przez Grupę Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrosła do 20. Zasoby wydobywalne nowego złoża wystarczą na ok. 15 lat produkcji, która w szczytowym okresie sięgnie 20 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, podano.

"Dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami koncesyjnymi: Aker BP i Petoro, a także dostawcami i podwykonawcami, uruchomienie wydobycia z Tyrving nastąpiło ze znacznym wyprzedzeniem. Początkowo start eksploatacji złoża planowano dopiero na 2025 r. Partnerom udało się również zakończyć wszystkie prace poniżej pierwotnie zakładanego budżetu" – czytamy w komunikacie.

Złoża Tyrving

"Zagospodarowanie Tyrving wpisuje się w strategię PGNiG Upstream Norway, która zakłada koncentrację działalności w ramach hubów wydobywczych. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury wydobywczej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów i przyspieszenie zagospodarowania złóż. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla związanej z prowadzonym wydobyciem. W przypadku Tyrving wynosi ona zaledwie 0,3 kg CO2 na baryłkę ropy, podczas gdy średnia intensywność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to ok. 8 kg CO2 na baryłkę" – czytamy dalej.

Złoże Tyrving składa się z trzech struktur: Trell, Trine i Trell Nord, położonych ok. 2200 metrów pod dnem morza, którego głębokość w tym miejscu wynosi ok. 120 metrów. Eksploatacja złoża jest prowadzona za pomocą trzech odwiertów, które zostały podłączone podmorskim rurociągiem do pływającej jednostki produkcyjno-magazynująco-przeładunkowej FPSO Alvheim zakotwiczonej ok. 20 km na zachód od złoża. Do tej samej jednostki podłączone są już inne złoża należące do PGNiG Upstream Norway – Skogul i Vilje, wskazano także w materiale.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,9 proc. udziałów w Tyrving, pozostałe należą do Aker BP (61,26 proc. operator) oraz Petoro (26,84%), podano także.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

