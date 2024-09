"Połączymy dwa projekty". Żukowska o pracach nad liberalizacją przepisów aborcyjnych

Lewica złożyła w Sejmie projekty ustaw dot. zarówno depenalizacji aborcji, jak i jej legalizacji do 12. tygodnia ciąży. Taka propozycja znajduje się także w projekcie Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Trzecia Droga domaga się odwrócenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., zakazującego aborcji eugenicznej, co oznaczałoby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego.

Przypomnijmy, że w lipcu Sejm odrzucił projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zakładający depenalizację i dekryminalizację aborcji.

Żukowska: To nie jest żadna złośliwość

– Rozpatrujemy projekty w kolejności wpływu. Więc to nie jest żadna złośliwość czy zła wola, tylko po prostu projekt PSL – Trzeciej Drogi dotyczący przywrócenia tzw. kompromisu został złożony jako ostatni z tych projektów i dlatego będzie rozpatrywany jako ostatni – powiedziała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska na antenie Tok FM.

– Połączymy nasze dwa projekty, tzn. projekt Lewicy i projekt Koalicji Obywatelskiej, dotyczące legalizacji prawa do przerywania ciąży – poinformowała polityk Lewicy. – Połączymy te projekty, więc z komisji wyjdzie, mam nadzieję, z pozytywną rekomendacją jeden projekt dotyczący legalizacji prawa do przerywania ciąży i to będzie kolejny projekt, który trafi do Sejmu – dodała.

Aborcja dzięki orzeczeniu psychiatry

Szpitale otrzymały pod koniec sierpnia wytyczne, opracowane przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę we współpracy z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, które mają zwiększyć dostępność do aborcji. – Ustawa mówi wyraźnie, że orzeczenie lekarza stwierdzające, że istnieje przesłanka do przerwania ciąży – jedno orzeczenie od jednego lekarza specjalisty – jest podstawą do przerwania ciąży – przekonywała Leszczyna.

Według tych założeń, jeśli np. lekarz psychiatra uznaje, że ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego kobiety, to zaświadczenie lekarza psychiatry jest wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży. – Ustawa nie precyzuje, czy zagrożenie zdrowia lub życia kobiety ma być nagłe, wyjątkowo groźne – mówiła minister zdrowia.

