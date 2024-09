Siemoniak: Jutro rząd przyjmie projekt ustawy o specjalnych działaniach w związku z powodzią

Wojsko rozpoczęło na terenach popowodziowych operację "Feniks". Tymczasem rząd informuje o kolejnych działaniach pomocowych dla powodzian.

Pomoc dla powodzian

Jak przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak, do tej pory na usuwanie skutków powodzi wojewodowie otrzymali 100 milionów złotych. Jednocześnie minister przyznał, że na Dolnym Śląsku straty wyniosły ok. 3-5 mld złotych. Siemoniak zaznaczył, że są to jednak bardzo wstępne szacunki.

– Natomiast trzeba to wszystko policzyć, dodać straty, które są w państwowej infrastrukturze, mamy drogi krajowe, koleje. Na pewno to będą bardzo duże kwoty, ale wykorzystując środki budżetowe […] i europejskie nie zabraknie na odbudowę – powiedział minister na antenie Polskiego Radia.

Przypomnijmy, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w ubiegłym we Wrocławiu, że kraje Unii Europejskiej dotknięte powodzią będą mogły skorzystać z 10 mld euro z Funduszu Spójności. Wsparcie unijne nie będzie wymagać wsparcia własnego państw. Premier Donald Tusk poinformował następnie, że na odbudowę dotkniętych powodzią terenów Dolnego Śląska trafi 5 mld euro z Funduszu Spójności.

– MSWiA, wojewodowie pracowali sobota-niedziela, żeby niczego tutaj nikomu nie zabrakło. […] Dalsze środki dziś przygotowane są do uruchomienia. To jest wypłata zasiłków, ona od czwartku-piątku dynamicznie ruszyła, tych pierwszych pieniędzy, które poszkodowani otrzymują. Też będziemy zasilali budżety tych gmin, miast, powiatów, które poniosły ogromne koszty i potrzebują pieniędzy – dodał Siemoniak

Minister wskazał, że we wtorek rząd przyjmie projekt ustawy o specjalnych działaniach w związku z powodzią. Celem jest odbudowa zniszczonej infrastruktury, w niektórych miejscach, jak mówił premier Donald Tusk, nawet powstanie nowocześniejszej infrastruktury, niż miało to miejsce przed powodzią.

