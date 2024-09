Trump przekonuje, że dla Ukrainy nawet najgorsze porozumienie z Rosją jest lepszą opcją niż kontynuowanie wojny. – Tych miast już nie ma. Nie ma ich już, a my wciąż dajemy miliardy dolarów człowiekowi, który odmówił zawarcia umowy – mówił na wiecu wyborczym w Mint Hill w Karolinie Północnej.

Był rezydent podkreślił, że Kijów powinien pójść na ustępstwa. – Poddaliby się trochę, a wszyscy by żyli, wciąż stałby każdy budynek, a każda wieża starzałaby się przez kolejne dwa tysiące lat – mówił dalej. Jak dodał, "Ukrainy już nie ma". – To już nie jest Ukraina. Nie da się zastąpić tych miast i miasteczek i poległych, tak wielu poległych – stwierdził.

Jednocześnie Trump stwierdził, że duża odpowiedzialność spada na Joe Bidena oraz Kamalę Harris, którzy "karmili Zełenskiego" pieniędzmi i amunicją, "jakich żaden kraj nigdy wcześniej nie widział". Jak dodał, "Putin też nie jest aniołem".

– Ukraina to kraj, który został unicestwiony, nie da się go odbudować. Odbudowa zajmie setki lat, nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, nawet jeśli cały świat się zjednoczy – mówił.

Zachód nie ma już broni dla Ukrainy

Po 2,5 roku wojny na Ukrainie w magazynach wojskowych krajów zachodnich nie pozostało już prawie nic, co można by przekazać Kijowowi. Taką informację przekazał Sekretarz Stanu ds. Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii Luke Pollard, którego słowa cytuje "The Times”. Źródła w Ministerstwie Obrony Ukrainy już wcześniej wyrażały obawy, że Wielka Brytania wkrótce nie będzie miała "nic” do przekazania.

– Myślę, że większość krajów zachodnich przekazała większość swoich zasobów. Musimy nie tylko uzupełnić nasze zapasy, ale potrzebujemy także niezawodnych dostaw, które można wysłać do Ukrainę, aby kontynuowała walkę – powiedział Pollard komentując potrzebę zwiększenia produkcji nowej broni. Polityk dodał, że dostarczenie Ukrainie jak największej liczby broni jest "absolutnie słuszne”.

