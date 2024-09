Mraz stanie przed komisją śledczą. "Będzie ciekawie"

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Mraz stanie przed komisją ds. Pegasusa

"Komisja śledcza ds. Pegasusa przyjęła właśnie mój wniosek o przesłuchanie Tomasza Mraza. Będzie ciekawie" – poinformował na platformie X Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, członek sejmowej komisji.

Wipler opublikował treść wniosku o przesłuchanie Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, na okoliczności stosowania, wykorzystywania i wiedzy w zakresie używania oprogramowania Pegasus lub podobnego oprogramowania służącego inwigilacji. "Niniejszy wniosek jest uzasadniony w związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego Adama Bodnara skierowanym do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni o wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie posła na Sejm RP Michała Wosia do odpowiedzialności karnej" – czytamy.

"Jest to o tyle istotne, że z uzasadnienia wniosku wynika, iż przyczyna skierowania przedmiotowego wniosku pokrywa się z przedmiotem Komisji Śledczej" – wyjaśnił Wipler.

"Tomasz Mraz na obradach zespołu ds. rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości złożył publiczne zeznania obciążające osoby, które były zaangażowane w czynności będące przedmiotem Komisji Śledczej. Zeznania tego świadka mogą przyczynić się do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy" – zaznaczył poseł Konfederacji.

twitterCzytaj też:

Były szef ABW nie stawił się przed komisją śledczą. "Będzie wniosek o karę"Czytaj też:

Zakres prac sejmowej komisji ds. Pegasusa. Jest decyzja TK