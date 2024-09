Komisja ds. Pegasusa. Zrezygnował jeden z jej członków

Śliz, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji, poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Jak napisał, rezygnacja wynika z nowych obowiązków szefa klubu. Polityk podziękował za współpracę pozostałym członkom komisji.

"Podjąłem decyzję o rezygnacji z członkostwa w komisji ds. Pegasusa. Doba ma tylko 24h, a przede mną nowe wyzwania na stanowisku szefa Klubu Parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga. Dziękuje całej komisji za dotychczasową merytoryczną współpracę. Kawał dobrej roboty za nami. Sławek, powodzenia!" – napisał polityk na swoim koncie na platformie X.

Przypomnijmy, że Śliz zastąpił na stanowisku przewodniczącego klubu parlamentarnego Trzeciej Drogi Mirosława Suchonia, który zrezygnował z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

Komisja wezwała Ziobrę

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wyznaczyła termin przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na 14 października. Informację w tej sprawie przekazali w środę O terminie przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości poinformowali w środę członkowie komisji.

Jak podkreśliła Magdalena Sroka, Zbigniew Ziobro stanie przed komisją, ponieważ jest na to zgoda wyrażona w opinii biegłego. – W opinii, która dotarła do komisji śledczej, w której wprost jest napisane: "Zbigniew Ziobro może zostać wezwany przed komisję" – powiedziała.

Przewodnicząca komisji odniosła się do pojawiających się w przestrzeni publicznej zarzutów dotyczących tej opinii. Przypomnijmy, że przed jej wydaniem biegły nie zbadał byłego ministra, o czym poinformował sam zainteresowany, a co później potwierdziła prokuratura. Do sporządzenia opinii miała posłużyć jedynie dokumentacja z pięciu ośrodków medycznych w Polsce.

