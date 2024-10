Krytyczna rozprawa z "Dziećmi z Bullerbyn"

Możecie nie pamiętać, była to lektura w podstawówce, a przecież wiadomo, iż lektury są nudne, więc pewnie nikt z was nie ruszał, a na streszczenie też brakowało czasu. W każdym razie jakiś czas temu pewna polska pisarka postanowiła rozprawić się krytycznie z „Dziećmi z Bullerbyn”. No bo wiecie, książka napisana dawno temu, w zupełnie innym kodzie kulturowym, bohaterowie są jednorodni etnicznie, widzimy przedstawicieli wyłącznie dwóch płci, silnie akcentowany jest podział na chłopców i dziewczynki, którzy w dodatku wywodzą się z heteroseksualnych związków i wielopokoleniowych rodzin.