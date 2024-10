Petru grzmi: To oznacza wyjście z koalicji. Żukowska: Ryszardzie, nie ma z czego wychodzić

Podczas piątkowych głosowań w Sejmie, posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025 oraz rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. Wcześniej głos zabrał Adrian Zandberg, lider partii Razem. Powiedział, że jego formacja nie poprze budżetu w takiej formie, ale odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie ma sensu.

Razem wchodzi w skład klubu parlamentarnego Lewicy, ale nie weszło do koalicji rządowej.

Zandberg: Nie poprzemy tego projektu. Petru: Wyjdźcie z koalicji

– Ten wniosek jest dzisiaj bez sensu. I mówię to w imieniu Razem, które ocenia ten projekt, który przyniósł minister finansów, bardzo krytycznie. My w tej formie, w której minister finansów przyjął ten projekt, tego projektu nie przyjmiemy. Ale panie pośle Kuźmiuk, chcę, żeby to było jasne, teraz jest czas na pracę w parlamencie. Konstruktywna opozycja, której Polska potrzebuje jak kania dżdżu. Nie totalna, którą właśnie prezentujecie, polega na tym, że się przychodzi na komisję finansów i walczy o zmiany. Trzeba pomóc ludziom. Trzeba zapewnić pieniądze na ochronę zdrowia, na budżetówkę, na naukę, na badania i rozwój. I to będzie trzeba zrobić podczas prac sejmowych, ten budżet poprawiając, a nie odrzucając go w czambuł, zanim zaczęły się prace. Tu trzeba pracować, a nie robić totalną opozycję – grzmiał Zandberg z mównicy sejmowej, zwracając się do posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka.

Tymczasem Ryszard Petru uważa, że taka postawa lidera Razem oznacza, że partia powinna wyjść z koalicji. "Po to jest koalicja aby głosować za budżetem. Przed chwilą Adrian Zandberg z partii Razem zapowiedział głosowanie przeciwko budżetowi. To oznacza wyjścia koalicji!" – stwierdził. Z szybką odpowiedzią przyszła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. "Ryszard, ale Razem NIE JEST w koalicji. Więc nie ma z czego wychodzić" – wskazała.

