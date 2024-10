Cena uzdrowienia Volkswagena

PIOTR WŁOCZYK: Czy w Berlinie wszczęto już alarm z powodu problemów Volkswagena?

MICHAŁ KĘDZIERSKI:Kryzys o potencjalnie historycznych rozmiarach od razu trafia na czołówki gazet. VW to w końcu największy niemiecki producent aut, symbol potęgi eksportowej tego kraju, więc o tych niepokojących informacjach Niemcy rozmawiają w domu przy stole. A to się przekłada na poważny problem dla rządu. Tym bardziej że złe wieści z VW zbiegają się z innymi złymi tendencjami obserwowanymi w sektorze chemicznym, stalowym czy wśród poddostawców branży motoryzacyjnej. O masowych zwolnieniach w tej ostatniej nie mówi się tak głośno, ponieważ te firmy nie mają aż tak wielkiego znaczenia symbolicznego, ale to już nie są groźby, jak w przypadku VW, tylko to już się dzieje. Rząd zapewnia, że szykuje dla branży auto-moto pomoc, ale na obecnym etapie te plany są jednak wciąż dość mgliste. Negatywne informacje płynące z gospodarki przyczyniają się z kolei do