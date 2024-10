Spór o migrację? Siemoniak: Wierzę, że liderzy koalicji są odpowiedzialni

Czy w gabinecie Donalda Tuska dojdzie do tarć ws. zawieszenia prawa do azylu? – To będzie decyzja rządu, podjęta w układzie koalicyjnym. Jutro posiedzenie – powiedział na antenie Radia Zet polityk PO. – Będziemy pracowali nad strategią migracyjną. Wszystko dzieje się tak, jak trzeba – podkreślił. – Są bardzo poważne argumenty na rzecz takiego narzędzia [zawieszenia prawa do azylu – przyp. red.]. Mam większą wiedzę z obszaru bezpieczeństwa państwa, zagrożeń – mówił Siemoniak.

Minister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że „wierzy” w to, iż „koalicja i jej liderzy to ludzie bardzo odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa” i podzielą argumenty przedstawiane przez przedstawicieli PO. – Jeśli dyskusja nie będzie dyskusją o emocjach, tylko o faktach i zagrożeniach, to jestem spokojny o rezultat – powiedział Siemoniak.

Nie będzie skargi do TSUE

Szef MSWiA zaznaczył, że kwestia szczelności granicy jest bardzo ważna dla Polaków. – Polacy chcą tego, żeby rząd w 100 proc. kontrolował, kto wjeżdża/wchodzi do Polski i kto wyjeżdża/wychodzi – stwierdził. Dlaczego w takim razie rząd nie zaskarżył Paktu Migracyjnego do TSUE? – Idziemy inną drogą – odpowiedział Siemoniak. – TSUE to nie jest miejsce, w którym rozstrzyga się tak poważne dylematy bezpieczeństwa. (...) Z całą świadomością uznaliśmy, że nie ma co tego skarżyć, wynik zaskarżenia jest niepewny, a nam chodzi o to, żeby chronić bezpieczeństwo Polski, także własnymi decyzjami – podkreślił.

Tomasz Siemoniak zaznaczył, że w tym tygodniu na forum Rady Europejskiej odbywa się dyskusja na temat migracji i Paktu Migracyjnego. – Nasze stanowisko jest bardzo jasne – nie będziemy [go] stosować, jeśli będzie [to] zagrażało bezpieczeństwu Polski w jakimkolwiek aspekcie – powiedział szef MSWiA.

Siemoniak wbija szpilkę PiS ws. migracji

W rozmowie pojawił się temat powstania 49 Centrów Integracji Cudzoziemców. Nie obyło się bez wbicia szpilki poprzednikom. – W 2021 roku wiceminister Szwed podpisał umowę na pierwsze CIC. UE przyznała pieniądze. Mogę nieco złośliwie powiedzieć, że skoro tylu cudzoziemców bez żadnej kontroli wjechało do Polski, to w jakiś sposób trzeba organizować działania państwowe – zaznaczył gość Radia Zet.

Na pytanie w ramach cyklu "krótka piłka" o to, czy Radosław Sikorski może wygrać wybory, Siemoniak odpowiedział: "Na pewno jest świetnym kandydatem w każdych wyborach".

