Kombatanci piszą do Tuska. "Pomysł MEN spowoduje utratę suwerenności naszej Ojczyzny"

W marcu Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej złożyła pismo adresowane do premiera Donalda Tuska. Dotyczyło ono planowanych zmian w polskim systemie edukacji, szczególnie w kwestii nauczania historii. Apel został również przekazany do wiadomości Prezydenta RP, IPN oraz mediów. Federacja otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednak odebrała ją jako „enigmatyczną” i świadczącą o zignorowaniu zdania środowisk kombatanckich. W związku z tym, autorzy postanowili ponownie zaapelować do Donalda Tuska.

Warszawa, 2 września 2024r.

Sz. P. Donald Tusk

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo p. Dyrektor Małgorzaty Szybalskiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym autorka odwołuje się do konsultacji publicznych oraz uzgodnień resortowych dotyczących modyfikacji podstawy programowej w zakresie reformy szkolnictwa ponownie wyrażamy swój sprzeciw w związku z proponowanymi zmianami i apelujemy o zachowanie godne Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, który wobec Ojczyzny ma Obowiązki Polskie i którego głównym celem jest zachowanie Suwerenności Rzeczypospolitej. Enigmatyczna odpowiedź pracownika Ministerstwa Edukacji Narodowej na przesłane przez nas pismo, z informacją o planowanych (w bliżej nieokreślonym terminie) konsultacjach nad zgłaszanymi propozycjami modyfikacji podstawy programowej, świadczy tylko o zignorowaniu zdania środowisk kombatanckich oraz o braku chęci (mamy nadzieję, że nie kompetencji) do jakichkolwiek zmian.

Przepychanie na siłę nowych hańbiących godność Polaka zmian w zakresie nauczania Języka Ojczystego i Historii Polski przygotowywanych m.in. przez niemieckich ekspertów spowoduje utratę świadomości narodowej i zakończy się katastrofą dla polskiej państwowości. Po raz kolejny przypominamy, że już raz w latach II wojny światowej z polecenia niemieckiego okupanta zamykano polskie szkoły i zakazywano nauki Historii Polski i Języka Ojczystego. Nauczanie historii Polski i historii literatury jest procesem przyczynowo – skutkowym. Nie można uczyć prawdziwej historii z pominięciem niektórych faktów.

Pan Panie Premierze jako historyk i absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego powinien mieć świadomość, że prowadzi to do przysłowiowego ślepego zaułka.

Kolejna z proponowanych zmian w zakresie rezygnacji z godzin lekcyjnych Religii i Etyki prowadzi do wychowania pokolenia pozbawionego zasad moralnych. Hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna zawsze stanowiły najwyższe prawa tak dla nas, jak i naszych przodków walczących o niepodległość naszego Kraju.

Pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej na Polskę bez Boga i Honoru spowoduje utratę suwerenności naszej Ojczyzny.

Nie możemy pozwolić aby ponownie ziściły się słowa jednego z twórców Konstytucji 3 maja i współpracownika Komisji Edukacji Narodowej Hugona Kołłątaja „...... Polska jedna w przeciągu lat dwóch, (…) została się bez rządu, bez wolności, bez pewnej nadal egzystencyi?”.

Postawa prezentowana przez pp. Ministry Barbarę Nowacką i Katarzynę Lubnauer z Ministerstwa Edukacji Narodowej stoi też w sprzeczności z wolą społeczeństwa polskiego, które jest spadkobiercą cnót moralnych i pamięci pokoleń.

Mamy nadzieję, że słowa wypowiedziane przez wielkiego Polaka Kanclerza Jana Zamoyskiego, które przez kilka stuleci były mottem dla wychowawców młodzieży: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” będą dalej synonimem rzetelnej, a nie szczątkowej wiedzy o Naszej Ukochanej Ojczyźnie.

Wierzymy, że wola Narodu w zakresie zachowania pamięci dla przyszłych pokoleń Polaków będzie niekwestionowanym obowiązkiem polityków, którzy w stanowieniu praw będą wypełniali Obowiązki Polskie.

Kim są autorzy pisma?

Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej skupia organizacje pozarządowe złożone z kombatantów, którzy zbrojnie walczyli o niepodległą Polskę, jak i tych, którzy chcą kontynuować ten etos w dzisiejszych realiach społeczno-politycznych. Do głównych celów Federacji należy integrowanie organizacji członkowskich wokół wartości leżących u podstaw walki o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą Polską. Za najwyższe z tych wartości Federacja uznaje niepodległość Polski i wolność kształtowania życia Polaków według własnych tradycji kulturowych i narodowych.

Federacja wypracowuje wspólne stanowisko organizacji członkowskich w istotnych sprawach dotyczących życia publicznego, w tym odnoszących się do umacniania demokracji, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jej niepodległości i suwerenności, kształtowania postaw patriotycznych społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży i wojska oraz poszanowania historii i tradycji narodowej. Federacja reprezentuje wspólne stanowisko organizacji członkowskich w sprawach socjalnych i zdrowotnych kombatantów, a także czuwa nad prawidłową realizacją uprawnień kombatanckich wynikających z konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktów prawnych. Jej celem jest również koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć programowych, podejmowanych przez organizacje członkowskie oraz strzeżenie godności i honoru kombatanta.

