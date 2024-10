Polityka międzynarodowa czyli "wszystko już było"

To prawda. To co jest dzisiaj – już było kiedyś. Zmieniają się tylko epoki, kostiumy, granice. Gdy teraz Ameryka żyje zamachami na Donalda Trumpa to każdy pasjonat historii powie, że właśnie dziś jest rocznica stracenia w starożytnym Rzymie za planowanie zamachu na cesarza Tyberiusza prefecta gwardii pretorianów Sejana. Było to dwadzieścia wieków temu – bez siedmiu lat...