Zalewski: Jestem zwolennikiem związków partnerskich dla gejów

Wiceminister obrony narodowej i poseł Polski 2050 Paweł Zalewski stwierdził na antenie RMF FM, że projekt ws. związków partnerskich, jaki przedstawiła minister równości Katarzyna Kotula, nie jest projektem rządowym, ponieważ nie przeszedł konsultacji. – Będzie rządowym w pełnym tego wymiarze, gdy wyjdzie z Rady Ministrów – zastrzegł Zalewski.

Zalewski krytykuje projekt Kotuli

Polityk skrytykował propozycję, przedstawioną przez minister równości. – To jest projekt, który imituje małżeństwo, w nim nie powinno o to chodzić – powiedział.

Jednocześnie Zalewski przyznał, że popiera pomysł legalizacji związków jednopłciowych. – Jestem zwolennikiem związków partnerskich jako instytucji prawa dla związków homoseksualnych – zaznaczył. – Dla osób heteroseksualnych mamy instytucję małżeństwa, konkubinatu, natomiast osoby homoseksualne nie mają instytucji, która by przez państwo uznawała ich relacje – dodał.

Jak zaznaczył polityk Polski 2050, propozycja minister Kotuli powinna być zmodyfikowana, aby nie tworzyła imitacji małżeństwa. Jako przykład możliwych zmian, wskazał odebranie możliwości rozliczania podatkowego, co – jego zdaniem – powinno być zarezerwowane dla małżeństwa.

Zalewski: Hołownia jest kandydatem na prezydenta

Paweł Zalewski zdradził również plany Polski 2050 przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku. Polityk jednoznacznie wskazał kandydata jego formacji. – Szymon Hołownia prowadzi prekampanię wyborczą i pan doskonale wie, że Szymon Hołownia jest kandydatem – powiedział, zwracając się do prowadzącego rozmowę Roberta Mazurka.

Gość RMF FM stwierdził, że Szymon Hołownia jest dzisiaj najlepszym kandydatem. – Inaczej niż PiS i PO, które nie mają swoich kandydatów – powiedział Zalewski. – Jestem przekonany, że Szymon Hołownia wejdzie do drugiej tury i tam zdobędzie większość poparcia – dodał.

Wiceszef MON: Narracja o zamachu dała tlen Macierewiczowi

Paweł Zalewski odniósł się również do raportu, jaki w czwartek przedstawiło MON. Resort obrony narodowej zaprezentował dokument poświęcony działalności podkomisji smoleńskiej, w którym skrytykowano działalność Antoniego Macierewicza. Ministerstwo zapowiedziało skierowanie do prokuratury 41 zawiadomień w tej sprawie. – Dwie narracje, jedna prawda – ta prawda to katastrofa. Ci, którzy są za nią odpowiedzialni, zostali określeni we wcześniejszym raporcie Millera – powiedział wiceminister obrony narodowej. – Wiadomo, że to nie jest żaden zamach – dodał.

Polityk Polski 2050 skomentował działania byłego szefa MON. – Ta narracja o zamachu dała tlen polityczny Antoniemu Macierewiczowi, stworzyła rodzaj legendy, która bardzo silnie motywowała obóz Jarosława Kaczyńskiego – mówił Zalewski.

Zdaniem wiceministra wnioski, które płyną z zaprezentowanego dokumentu są jednoznaczne. – Ten raport pokazuje, w jaki sposób kłamstwo smoleńskie było wykorzystywane przez Antoniego Macierewicza, w jaki sposób ta komisja została przez niego zawłaszczona, jak łamano prawo – powiedział Paweł Zalewski.

Czytaj też:

Spór koalicji o związki partnerskie. Klimczak: Kotula forsuje projekt na siłęCzytaj też:

Kotula zadowolona ze słów kard. Nycza. "Pozytywnie zaskoczona"