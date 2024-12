"Co by TVN-y wyrabiały, gdyby...". Ziemkiewicz o Trzaskowskim cytującym Jaruzelskiego

W niedzielę na antenie Telewizji Republika bieżące wydarzenia polityczne komentowali publicyści "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz i Karol Gac. Jednym z tematów było narastające na polskiej scenie politycznej zjawisko. Chodzi o rozmaite bzdury, które politycy z wielką łatwością rzucają w przestrzeń publiczną.

Prowadząca przywołała w tym kontekście najnowszy przykład. Otóż w sobotę w Gliwicach odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej, podczas której Rafał Trzaskowski został oficjalnie przedstawiony jako kandydat ugrupowania na prezydenta. Premier Donald Tusk stwierdził, odnosząc się do kandydatury Karola Nawrockiego na prezydenta, że jego znajomi "nie zostawiliby mu pod opiekę chomika".

Ziemkiewicz: Zgubny skutek rolek z mediów społecznościowych

Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że popularne w social mediach, np. na Facebooku czy Instagramie rolki. Także Tik Tok opiera się na tego typu bardzo krótkich oderwanych od jakiegokolwiek kontekstu materiałach.

– Ktoś z ekspertów zajmujących się komunikacją społeczną zauważył, że jest to chyba zgubny skutek mediów społecznościowych, które wymyśliły tzw. rolki. One są 24 czy 48 godzin, a potem znikają i tak jakby ich nie było. I zauważam, że wiele osób publicznych rzeczywiście do tego się dostosowuje. Coś mówi, a po dwóch dniach zachowuje się, jakby wszystko się wyzerowało, jest reset, zaczynamy od zera. Wczoraj byłem pobożny, potem byłem antyklerykałem, teraz znowu jestem pobożny – mówił obrazowo Ziemkiewicz.

Publicysta podał kilka przykładów z konwencji KO. – Rafał Trzaskowski pokazał kilka przewrotek np., że nigdy nie kazał zdejmować krzyży w urzędach – przypomniał.

Trzaskowski cytował Jaruzelskiego. "Co by TVN-y wyrabiały, gdyby…"

Ziemkiewicz zachęcił też, aby zastanowić się, co by się działo w mediach, gdyby Karol Nawrocki czy Jarosław Kaczyński użył frazy z generała Jaruzelskiego ogłaszającego stan wojenny. Chodzi o słowa Trzaskowskiego "wierzę w Polskę, w której otwarta dłoń może wygrać z zaciśniętą pięścią".

– Rafał Trzaskowski cytuje to słowo w słowo i mówi, dzisiaj musimy być jak jedna pięść – tu z kolei cytuje Adolfa Hitlera – powiedział publicysta. – Cytował być może nieświadomie, ale wyobraźcie sobie Państwo, co by TVN-y wyrabiały, gdyby gdzieś w przemówieniu działacza PiS-u znalazły się tego rodzaju cytaty – zachęcił do prostego eksperymentu myślowego Ziemkiewicz.

